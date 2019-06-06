Политика

14:43 06.06.2019

В "Батькивщине" предлагают расследовать присвоение трем нардепам дипломатического ранга

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 Народный депутат из фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по иностранным делам Борис Тарасюк выступил за расследование правоохранительными органами предоставление пятым президентом Украины Петром Порошенко ранга чрезвычайного и полномочного посла трем народным депутатам.

"Прошу считать мое выступление, как запрос народного депутата к Генеральной прокуратуре и к Государственному бюро расследований, чтобы расследовали факт незаконного, антиконституционного присвоения рангов чрезвычайного и полномочного посла", - сказал Тарасюк с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг во время рассмотрения вопроса об отставке министра иностранных дел Павла Климкина.

Как отметил нардеп, министр Климкин подал президенту Украины Петру Порошенко представление о присвоении дипломатического ранга трем нардепам. "Когда мы обсуждали этот вопрос на комитете иностранных дел и поставили министру Климкину вопрос: что стоит за этими представлениями. Он сказал, что представления подписали все его заместители. Я хочу сказать, что все это неправда. Ни один заместитель министра иностранных дел не подписал представление о присвоении дипломатических рангов трем депутатам", - рассказал Тарасюк.

Он добавил, что Порошенко практически за два до завершения своей президентской каденции присвоил соответствующий ранг парламентариям. "Сразу хочу сказать, что это противоречит Конституции и закону Украины о дипломатической службе. И в связи с этим, на мой взгляд, этот вопрос нуждается в серьезном и детальном расследовании", - заявил нардеп из "Батькивщины".

Как сообщалось 28 мая, народный депутат Виктор Вовк (фракция Радикальной партии) судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову (фракция "БПП") и Георгию Логвинскому (фракция "Народный фронт")

"Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина касательно предоставления президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел в части представления министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому", - сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, куда и поступил соответствующий иск.

Теги: #батькившина #тарасюк #нардепы #дипломаты
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