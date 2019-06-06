В "Батькивщине" предлагают расследовать присвоение трем нардепам дипломатического ранга

Народный депутат из фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по иностранным делам Борис Тарасюк выступил за расследование правоохранительными органами предоставление пятым президентом Украины Петром Порошенко ранга чрезвычайного и полномочного посла трем народным депутатам.

"Прошу считать мое выступление, как запрос народного депутата к Генеральной прокуратуре и к Государственному бюро расследований, чтобы расследовали факт незаконного, антиконституционного присвоения рангов чрезвычайного и полномочного посла", - сказал Тарасюк с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг во время рассмотрения вопроса об отставке министра иностранных дел Павла Климкина.

Как отметил нардеп, министр Климкин подал президенту Украины Петру Порошенко представление о присвоении дипломатического ранга трем нардепам. "Когда мы обсуждали этот вопрос на комитете иностранных дел и поставили министру Климкину вопрос: что стоит за этими представлениями. Он сказал, что представления подписали все его заместители. Я хочу сказать, что все это неправда. Ни один заместитель министра иностранных дел не подписал представление о присвоении дипломатических рангов трем депутатам", - рассказал Тарасюк.

Он добавил, что Порошенко практически за два до завершения своей президентской каденции присвоил соответствующий ранг парламентариям. "Сразу хочу сказать, что это противоречит Конституции и закону Украины о дипломатической службе. И в связи с этим, на мой взгляд, этот вопрос нуждается в серьезном и детальном расследовании", - заявил нардеп из "Батькивщины".

Как сообщалось 28 мая, народный депутат Виктор Вовк (фракция Радикальной партии) судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову (фракция "БПП") и Георгию Логвинскому (фракция "Народный фронт")

"Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина касательно предоставления президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел в части представления министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому", - сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, куда и поступил соответствующий иск.