Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Кабинету министров и НАК "Нафтогаз Украины" необходимо прекратить споры и выработать сильную совместную позицию на предстоящие переговоры с РФ о транзите газа, заявил советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк, чье назначение секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины ранее анонсировали официальные представители главы государства.

"Если это касается вопроса переговоров с Россией по транзитному контракту, то тут не должно быть споров между Кабмином и "Нафтогазом", где каждый тянет в свою сторону. А должна быть общая позиция и совместное формирование переговорной позиции, ее отстаивание", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Данилюк признал, что некоторые обстоятельства в вопросе транзита находятся за пределами влияния Украины. "Но мы должны при таких условиях все равно проводить переговоры, отстаивать свою позицию и добиваться наилучшего результата", - подчеркнул он.

Советник президента уточнил, что его назначение секретарем СНБО еще не произошло.