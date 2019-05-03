Лидер "Нацкорпуса": Избрание нового президента - это лишь первая ступень в перезагрузке действующей политической системы

Лидер политической партии "Национальный корпус" , народный депутат Андрей Билецкий заявляет, что прошедшее в Украине избрание нового главы государства - это лишь первая ступенька в перезагрузке действующей политической системы, и он вместе со своими сторонниками планирует активно участвовать в этом процессе.

Как сообщает пресс-служба партии, лидер Нацкорпуса подчеркнул, что в будущем возглавляемая им политическая партия "продолжит защищать интересы украинцев, чтобы окончательно искоренить коррупцию на всех уровнях государственной власти и заложить фундамент для благополучного будущего Украины".

При этом в контексте перезагрузки политсистемы А.Билецкий отметил, что украинцев впереди ждет еще много вызовов.

В сообщении также отмечается, что активисты Нацкорпуса "стали движущей силой, которая первой выступила против бесчинств бывшего президента и его олигархического окружения" и намерены довести коррупционные скандалы "до логического завершения".