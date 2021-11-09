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19:30 09.11.2021

"Национальный корпус" предложил своих добровольцев для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе

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"Национальный корпус" предложил своих добровольцев для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе

Украинская политическая партия "Национальный корпус" направила министру иностранных дел Республики Польша Збигневу Рау обращение с предложением направить своих добровольцев для помощи польским силовикам в урегулировании с мигрантами на польско-белорусской границе.

Соответствующее сообщение вместе с указанным обращением обнародовано в официальном телеграмм-канале политсилы во вторник.

"Обращаемся к вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев, ветеранов российско-украинской войны – членов нашего движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлечённому в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша", – говорится в обращении.

В нем отмечается, что Республика Польша поддержала Украину во время вооруженной агрессии Российской Федерации и является другом и надежным партнером украинского государства в международных отношениях, поэтому "пришло время украинцам ответить взаимностью польскому народу".

 

Теги: #нацкорпус #добровольцы #польша
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