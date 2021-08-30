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17:41 30.08.2021

Суд арестовал на два месяца члена "Нацкорпуса" Довбыша за нападение на полицейского на акции 14 августа

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Суд арестовал на два месяца члена "Нацкорпуса" Довбыша за нападение на полицейского на акции 14 августа

Суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца члену "Национального корпуса" Олегу Довбышу, подозреваемого в хулиганских действиях под зданием Офиса президента 14 августа.

"После нескольких слушаний дела против ветерана российско-украинской войны Олега Довбыша - суд объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Олега Довбыша обвиняют в нападении на полицейского во время акции протеста в Киеве 14 августа", - сообщает "Нацкорпус" в Telegram,

Представители "Нацкорпуса" также добавили, что остаются под стенами суда и ожидают следующего судебного заседания относительно меры пресечения для Дмитрия Кухарчука.

Как сообщалось, акция 14 августа у здания Офиса президента была организована партией "Национальный корпус". Участники требовали отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым. Партия также обвинила президента в репрессиях против т.н "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

Из-за столкновений с правоохранителями на улице Банковая, протестующие переместились на улицу Грушевского под дом, где, по их утверждению, находится квартира президента. Там они скандировали лозунги, жгли файеры и затем разошлись.

28 августа правоохранители сообщили о подозрении двум участникам акции 14 августа возле Офиса президента, которые спровоцировали конфликт с правоохранителями.

В рамках досудебного расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двоих наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Ими оказались жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство).

В свою очередь пресс-служба "Национального корпуса" проинформировала, что подозрение было сообщено ветеранам полка "Азов" – главе Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу.

Теги: #нацкорпус #акция #арест
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