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19:54 30.08.2021

Суд арестовал на два месяца руководителя Черкасского отделения "Нацкорпуса" Кухарчука

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Суд арестовал на два месяца руководителя Черкасского отделения "Нацкорпуса" Кухарчука

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в содержание под стражей без права внесения залога руководителю Черкасского отделения "Национального корпуса" Дмитрию Кухарчуку за хулиганские действия на акции возле Офиса президента 14 августа.

"Только что закончилось второе заседание по избранию меры пресечения в заказном деле Зеленского против черкасских патриотов. Глава Черкасского отделения "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук также получил два месяца в следственном изоляторе, что достаточно предсказуемо", - сообщает пресс-служба "Нацкорпуса" в Telegram.

Ранее в понедельник суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца члену "Национального корпуса" Олегу Довбышу, подозреваемому в хулиганских действиях под зданием Офиса президента 14 августа.

Как сообщалось, акция 14 августа у здания Офиса президента была организована партией "Национальный корпус". Участники требовали отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым. Партия также обвинила президента в репрессиях против т.н "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

Из-за столкновений с правоохранителями на улице Банковая, протестующие переместились на улицу Грушевского под дом, где, по их утверждению, находится квартира президента. Там они скандировали лозунги, жгли файеры и затем разошлись.

28 августа правоохранители сообщили о подозрении двум участникам акции 14 августа возле Офиса президента, которые спровоцировали конфликт с правоохранителями.

В рамках досудебного расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двоих наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Ими оказались жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство).

В свою очередь пресс-служба "Национального корпуса" проинформировала, что подозрение было сообщено ветеранам полка "Азов" – главе Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу.

 

Теги: #киев #нацкорпус #суд
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