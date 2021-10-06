Апелляционный суд смягчил меру пресечения ветерану и члену "Нацкорпуса" Довбышу

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест для ветерана и члена "Национального корпуса" Олега Довбыша, подозреваемого в хулиганских действиях под зданием Офиса президента 14 августа, сообщила пресс-служба политической партии "Национальный корпус".

"Сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для ветерана русско-украинской войны Олега Довбыша с содержания под стражей на ночной домашний арест до 28 октября", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, другого военного Дмитрия Кухарчука судья оставил под стражей, несмотря на то, что сторона обвинения не предоставила ни одного обоснования необходимости продолжать арест. Отмечается, что это связано с тем, что именно Кухарчук был инициатором акции на День флага, когда ветераны пытались поставить вопрос Зеленскому.

Как отмечается, Довбыша обвиняют в якобы нанесении удара сотруднику полиции "заранее заготовленным предметом" - ногой. В свою очередь, Кухарчука обвиняют в якобы нанесении удара рукой "по неопределенной части тела полицейского".

"На сегодня у стороны обвинения отсутствуют какие-либо объективные данные, свидетельствующие о локализации места нанесения удара. А был вообще удар? Ибо, согласно справок, предоставленных, в пострадавших сотрудников полиции имеются лишь химические ожоги глаз", - отметил адвокат Эдуард Вербинець.

Ранее сообщалось, что акция 14 августа у здания Офиса президента была организована партией "Национальный корпус". Участники требовали отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым. Партия также обвинила президента в репрессиях против т.н "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

Из-за столкновений с правоохранителями на улице Банковая, протестующие переместились на улицу Грушевского под дом, где, по их утверждению, находится квартира президента. Там они скандировали лозунги, жгли файеры и затем разошлись.

28 августа правоохранители сообщили о подозрении двум участникам акции 14 августа возле Офиса президента, которые спровоцировали конфликт с правоохранителями.

В рамках досудебного расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двоих наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Ими оказались жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство).

В свою очередь пресс-служба "Национального корпуса" проинформировала, что подозрение было сообщено ветеранам полка "Азов" – главе Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу.