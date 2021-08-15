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01:48 15.08.2021

Партия "Национальный корпус" заявила о принесенных извинениях перед пострадавшим во время акции под ОП фотокорреспондентом

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Партия "Национальный корпус" заявила о принесенных извинениях перед пострадавшим во время акции под ОП фотокорреспондентом

В партии "Национальный корпус" заявили, что виновные принесли извинения фотокорреспонденту издания "Буквы" Александру Кужельному за инцидент, произошедший во время акции под стенами Офиса президента.

"Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру", – говорится в сообщении опубликованном в телеграм-канале партии в субботу вечером.

В политсиле осудили применение насилия в отношении представителя СМИ.

"Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно мы за него и отвечаем", – добавили в "Национальном корпусе".

Как сообщалось, в субботу, 14 августа, во время акции под ОП неизвестные избили журналиста. Правоохранители Печерского управления полиции приняли заявление журналиста о правонарушении и открыли уголовное дело.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

В тоже время, глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Глава МВД подчеркнул, что полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

Полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько гражданских.

 

Теги: #извинения #нацкорпус #журналист
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