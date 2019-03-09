Политика

13:11 09.03.2019

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

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Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда, который отказал в удовлетворении его иска к президенту Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК и его адвокат Руслан Чернолуцкий, заседание начнется в 16:00 субботы.

6 марта суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска А.Гриценко, в котором лидер "Гражданской позиции" просил признать предвыборной агитацией размещение на сайте президента Украины видеозаписи под названием "Глава государства: Есть факты – в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию" с рабочей поездки П.Порошенко 1 марта в Донецкую область и фоторепортажа об этой же поездке в количестве 56 фотографий.

А.Гриценко просил суд обязать П.Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.

Теги: #порошенко #верховный_суд #гриценко
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