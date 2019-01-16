Мэй по-прежнему настроена на выход из ЕС

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что она по-прежнему нацелена на выход Британии из ЕС, несмотря на то, что парламент отказался одобрить согласованное с Брюсселем соглашение по Brexit.

"Я стала премьер-министром сразу после этого референдума, и я считаю, что моя обязанность обеспечить (реализацию его итогов - ИФ)", - заявила она по итогам голосования в Палате общин.

Т.Мэй также заявила, что в случае, если ее правительство выстоит на голосовании о доверии, запланированном в парламенте на среду, она проведет встречу с представителями других политических партий Соединенного Королевства, чтобы определить, какие еще возможны пути выхода из сложившейся ситуации.

Кроме того, она призвала членов парламента "работать с правительством, чтобы решить эту проблему".

Ранее сообщалось, что палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

"За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432. Заседание парламента транслирует британское телевидение.