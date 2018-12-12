И.Кива: СПУ приступила к возрождению первичных политических структур на Днепропетровщине

Социалистическая партия Украины начала возрождать и формировать политические структуры в Днепропетровской области, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Сегодня мы начинаем активную работу Социалистической партии Украины на Днепропетровщине. Мы приступаем к возрождению и формированию политических структур, что позволит выстроить эффективную модель борьбы с существующей властью и режимом, который уничтожает народ и страну», – сказал он на пресс-конференции в Днепре.

Политик отметил, что Днепр – это сложный, но стратегически важный регион, где всегда были сильные корни социализма.

«Днепр – колыбель СПУ, но в последние 10-15 лет эти идеи заведомо размывались, искоренялись. «Левый» электорат не имел четкой структуры и не было партии, готовой представлять его в законодательной и исполнительной власти. Сегодня я, как лидер СПУ, готов взять на себя эту ответственность», – подчеркнул он.

И.Кива также сообщил, что в Днепропетровскую область направлен член политсовета партии Кирилл Стремоусов для выяснения всех проблемных вопросов и для разработки предложений для их решения.

«Развалены больницы, закрываются школы, народ беднеет. Идет полноценное разворовывание горбюджета. Поэтому мы считаем необходимым возродить партийную организацию и прекратить коррупцию и весь этот беспредел», – подчеркнул И.Кива.

Кроме того, в ходе пресс-конференции жители города сообщили о бездействии местной власти, о коррупционных схемах и наживе на жителях.

Отвечая на вопрос местных СМИ, И.Кива подтвердил свое намерение учувствовать в выборах президента в 2019 от СПУ.

«Я готов бороться за свой народ и свою страну! Украине нужен закон, порядок, дисциплина и система наказаний. Чиновники должны нести ответственность за свои действия в полной мере», – сказал он.