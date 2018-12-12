Политика

18:31 12.12.2018

И.Кива: СПУ приступила к возрождению первичных политических структур на Днепропетровщине

2 мин читать
И.Кива: СПУ приступила к возрождению первичных политических структур на Днепропетровщине

Социалистическая партия Украины начала возрождать и формировать политические структуры в Днепропетровской области, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Сегодня мы начинаем активную работу Социалистической партии Украины на Днепропетровщине. Мы приступаем к возрождению и формированию политических структур, что позволит выстроить эффективную модель борьбы с существующей властью и режимом, который уничтожает народ и страну», – сказал он на пресс-конференции в Днепре.

Политик отметил, что Днепр – это сложный, но стратегически важный регион, где всегда были сильные корни социализма.

«Днепр – колыбель СПУ, но в последние 10-15 лет эти идеи заведомо размывались, искоренялись. «Левый» электорат не имел четкой структуры и не было партии, готовой представлять его в законодательной и исполнительной власти. Сегодня я, как лидер СПУ, готов взять на себя эту ответственность», – подчеркнул он.

И.Кива также сообщил, что в Днепропетровскую область направлен член политсовета партии Кирилл Стремоусов для выяснения всех проблемных вопросов и для разработки предложений для их решения.

«Развалены больницы, закрываются школы, народ беднеет. Идет полноценное разворовывание горбюджета. Поэтому мы считаем необходимым возродить партийную организацию и прекратить коррупцию и весь этот беспредел», – подчеркнул И.Кива.

Кроме того, в ходе пресс-конференции жители города сообщили о бездействии местной власти, о коррупционных схемах и наживе на жителях.

Отвечая на вопрос местных СМИ, И.Кива подтвердил свое намерение учувствовать в выборах президента в 2019 от СПУ.

«Я готов бороться за свой народ и свою страну! Украине нужен закон, порядок, дисциплина и система наказаний. Чиновники должны нести ответственность за свои действия в полной мере», – сказал он.

Теги: #кива #соцпартия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кива: Украине необходимо выйти из Интерпола, если его возглавит РФ

Социалисты выдвинули Илью Киву на президентские выборы

И.Кива: Европа ждет от Порошенко ответа по "косовскому сценарию" для Украины

Кива призывает бойкотировать новые тарифы на газ

Кива опроверг причастность к нападению на журналиста Гнапа в Полтавской области

И.Кива о стрельбе в Керчи: Когда дети берут в руки оружие – это вина взрослых

Подрыв складов в Черниговской области – это очередная попытка сокрытия воровства - Кива

Склады в Черниговской области подорвали для сокрытия воровства, утверждает И.Кива

Кива: Действия Венгрии направлены на аннексию территории Закарпатья

Смещение мэра Полтавы – это кампания АП по устранению неугодных, считает Кива

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрный комитет ВР поддержал продление земельного моратория на год

Порошенко в Брюсселе намерен добиваться рассмотрения "азовского пакета" при продлении санкций против РФ

Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом

Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

Президент Украины обсудил с послом Японии усиление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны

Кабмин увеличил число заместителей главы Госпогранслужбы Украины в связи с агрессией РФ

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Харьковской области - соцопрос

Депутаты просят КС признать неконституционным постановление Рады об обращении к Вселенскому патриарху по Томосу

Лещенко о решении суда по иску Розенблата: Признание "противоправными" действий директора НАБУ поможет аудиторам его уволить

Внешнее вмешательство в выборы президента Украины будет отслеживать неправительственная рабгруппа, созданная по инициативе Фонда Пинчука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА