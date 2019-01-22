Политика

14:51 22.01.2019

Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

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Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и выдвинутый кандидатом в президенты от Социалистической партии Украины Илья Кива подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты.

"Подаю документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Украины. Я верю в успех всей нашей команды. Потому что это успех десятков миллионов украинцев, которые хотят жить в нормальной, мирной стране с развитой экономикой, промышленностью и богатым населением", - написал А.Вилкул на своей странице в Facebook во вторник и опубликовал соответствующее видео с прямой трансляцией.

И.Кива также во вторник подал документы для регистрации в ЦИК.

"Иду побеждать!", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фото подачи документов в Центризбирком.

Теги: #вилкул #оппоблок #цик #выборы #кива #соцпартия
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