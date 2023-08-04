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10:57 04.08.2023

СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ под Донецком

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СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ под Донецком

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал обстрелы россиян по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте, сообщает спецслужба.

"Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте", - говорится в сообщении СБУ в Телеграм-канале в пятницу.

Как сообщается, чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по решению вопросов бизнеса. "Для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта", - приводятся подробности дела в сообщении СБУ.

Как информируют в СБУ, затем фигурант обозначал полученные сведения на электронных картах и "публиковал их на собственной странице в Фейсбуке, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб. Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии (в частности "Градов"). Кроме того, фигурант выкладывал в соцсети собственные комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ. Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине".

Корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

"Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения рф", - говорится в сообщении.

 

Теги: #сбу #кива #корректировщик

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