Наталья Витренко просит суд обязать Минюст зарегистрировать изменения в устав и руководство Прогрессивной соцпартии

В Окружной административный суд г.Киева поступил иск от Натальи Витренко с требованием обязать Министерство юстиции Украины внести изменения в устав и состав руководства Прогрессивной социалистической партии.

Как сообщается во вторник на сайте суда, в своем иске Витренко просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, которая, по мнению истца, заключается в создании искусственных препятствий для проведения регистрационных действий по внесению изменений в сведения о партии, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в составе руководящих органов партии.

"Истец просит признать противоправным и отменить решение государственного регистратора об отказе в госрегистрации соответствующих изменений, а также обязать его осуществить регистрацию изменений в сведения о Прогрессивной социалистической партии, в частности относительно изменений в устав, программу и в составе руководящих органов", – сказано в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.