Политика

14:57 04.06.2019

Наталья Витренко просит суд обязать Минюст зарегистрировать изменения в устав и руководство Прогрессивной соцпартии

1 мин читать
Наталья Витренко просит суд обязать Минюст зарегистрировать изменения в устав и руководство Прогрессивной соцпартии

В Окружной административный суд г.Киева поступил иск от Натальи Витренко с требованием обязать Министерство юстиции Украины внести изменения в устав и состав руководства Прогрессивной социалистической партии.

Как сообщается во вторник на сайте суда, в своем иске Витренко просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, которая, по мнению истца, заключается в создании искусственных препятствий для проведения регистрационных действий по внесению изменений в сведения о партии, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в составе руководящих органов партии.

"Истец просит признать противоправным и отменить решение государственного регистратора об отказе в госрегистрации соответствующих изменений, а также обязать его осуществить регистрацию изменений в сведения о Прогрессивной социалистической партии, в частности относительно изменений в устав, программу и в составе руководящих органов", – сказано в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Теги: #витренко #суд #соцпартия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 04.06.2019
Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

12:03 04.06.2019
Россия возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ показывает свое пренебрежение к праву и затягивает процесс – Зеркаль

Россия возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ показывает свое пренебрежение к праву и затягивает процесс – Зеркаль

11:19 04.06.2019
Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

19:55 03.06.2019
Суд начал исследование доказательств САП в деле по обвинению бывших руководителей ОГХК в нанесении ущерба почти на $13 млн

Суд начал исследование доказательств САП в деле по обвинению бывших руководителей ОГХК в нанесении ущерба почти на $13 млн

16:20 03.06.2019
Россия своими возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ затягивает процесс

Россия своими возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ затягивает процесс

14:51 03.06.2019
РФ пытается манипулировать Международным судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело на собственных условиях

РФ пытается манипулировать Международным судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело на собственных условиях

23:57 02.06.2019
Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

18:35 01.06.2019
Суд в Будапеште арестовал украинского капитана на месяц после крушение туристического катера

Суд в Будапеште арестовал украинского капитана на месяц после крушение туристического катера

01:54 01.06.2019
Суд приговорил к 10 годам тюрьмы луганчанина, пытавшегося провезти через границу 14 кг кокаина и каннабиса

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы луганчанина, пытавшегося провезти через границу 14 кг кокаина и каннабиса

15:24 31.05.2019
Решение суда по спору с НБУ подтверждает соответствие аудита ПиватБанка за 2015 г. стандартам – PwC

Решение суда по спору с НБУ подтверждает соответствие аудита ПиватБанка за 2015 г. стандартам – PwC

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента Украины

ЕНП приняла партии "Европейская солидарность" и "Самопомич" в статусе наблюдателей

Тимошенко готова поделиться наработками из "Нового курса" для системных изменений в стране

Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудит с лидерами Европы как совместно принудить агрессора к миру

Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента Украины

ЕНП приняла партии "Европейская солидарность" и "Самопомич" в статусе наблюдателей

Тимошенко готова поделиться наработками из "Нового курса" для системных изменений в стране

Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

Меркель обещает сформулировать новую энергополитику ФРГ с учетом "Северного потока - 2" до конца года

Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

Законопроекты Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и устранении проблем в судебной системе будут внесены в Раду в ближайшие недели - Рябошапка

Новым главой Консультативной миссии ЕС по реформам сектора гражданской безопасности в Украине назначен финн Хартикайнен

В АП назвали фейком заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА