Политика

15:45 16.01.2019

И.Кива: Соцпартия восстанавливает позиции в Социнтерне

2 мин читать
И.Кива: Соцпартия восстанавливает позиции в Социнтерне

Социалистическая партия возобновляет позиции в Социнтерне, Европарламенте и Партии европейских социалистов, заявил лидер Соцпартии Илья Кива в ходе рабочей поездки в Страсбург, где провёл ряд встреч с европарламентариями.

"Социалистическая партия – это как раз та партия, которая имеет единомышленников не только в Украине, но и во всем мире. Наша задача – представление интересов трудового народа и возвращение позиций СПУ не только в украинском парламенте, но и возвращение в европейскую семью и восстановление позиций в Социнтерне. Мы встречались с европейскими парламентариями и сделали те шаги, которые позволят нам в ближайшее время вернуть позиции в Социнтерне, в Партии европейских социалистов, что даст нам возможности более эффективной защиты населения. Это сделает нас сильнее в борьбе против олигархата и в борьбе за права человека внутри страны. Мы стоим на грани больших перемен – изменится страна, политика и главное – состояние народа. И СПУ часть этого процесса", – заявил И.Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

Политик отметил, что СПУ получила поддержку от коллег и партнеров в Европе.

"Мы заручились поддержкой и стали одной большой социалистической семьей. И мы должны объединиться для улучшения качества жизни наших граждан. Цель нашей партии – построить сильное европейское государство", – заявил глава Соцпартии Украины.

В свою очередь, европейские политики подтвердили готовность к совместной работе. Они обязательно будут способствовать возвращению СПУ в Социнтерн и вступлению в Партию европейских социалистов.

"Я горд, что родился в своей стране. Слава Украине! В единстве сила! Другого пути у нас нет, потому что за нами стоят наши дети и их будущее", – сказал И.Кива.

Теги: #кива #спу #европарламент #соцпартия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Европарламент осудил строительство "Северный поток-2" и призвал к отмене проекта

И.Кива: СПУ приступила к возрождению первичных политических структур на Днепропетровщине

Европарламент решил в 2019г ввести гуманитарные визы для просителей убежища

Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от имени своего брата

Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

Президент Европарламента надеется на освобождение украинских моряков из плена РФ

Евродепутаты добиваются от российских властей допуска делегации Европарламента к политзаключенному Сенцову - Хармс

В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

Кива: Украине необходимо выйти из Интерпола, если его возглавит РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ю. Бойко: монетизация лишит субсидий миллион семей

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

"Наш край" призывает правительство реализовать программу развития экономики, чтобы остановить отток рабочей силы из Украины

Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Нардеп Каплин зарегистрировал проект постановления о 10-й годовщине газовых контрактов между Украиной и РФ

В Дублине готовятся к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

Трампа не остановит нежелание демократов вести переговоры о стене на границе с Мексикой

Порошенко встретился с главами внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы и Польши

Мэй по-прежнему настроена на выход из ЕС

Латвия пообещала поддержку Украине в международных организациях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА