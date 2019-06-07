Политика

12:28 07.06.2019

Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

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Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива сложил полномочия лидера партии и присоединился к "Оппозиционной платформе – За жизнь!", сообщает пресс-служба Социалистической партии.

"Илья Киева сложил полномочия главы Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд 5 июня. На съезде избран новый глава партии - Сергей Чередниченко", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте политической силы.

Пресс-служба также приводит слова Кивы о присоединении партии к "прогрессивной команде "Оппозиционной платформы - За жизнь!".

Кива на своей странице в Фейсбуке заявил, что "не ушел из Социалистической партии Украины". "Единогласным решением съезда СПУ делегировала меня представлять наши интересы в «Оппозиционной платформе - За жизнь» для укрепления украинской позиции. Мы четко понимаем, что нашей партии необходимо представительство в Верховной Раде, и именно поэтому мы приняли такое решение! Программа «Оппозиционной платформы» совпадает с программой Социалистической партии, и поэтому СПУ будет поддерживать ее программную деятельность", - написал политик. Он также заявил, что считает своей основной задачей "переговорный процесс для достижения мира и возвращение военнопленных".

 

Теги: #кива #украина #оппоблок #соцпартия
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