Мэй заявила о неизменности позиции Британии по Гибралтару

Британский премьер Тереза Мэй заявила в субботу, что позиция Лондона по вопросу суверенитета Гибралтара останется неизменной.

"Позиция Британии по суверенитету Гибралтара не изменилась и не изменится", - цитирует премьера "Скай ньюс".

Т.Мэй отметила, что работала с Испанией в конструктивном ключе. По ее словам, "вопрос Гибралтара будет освещен в полном соглашении о выходе (Британии из ЕС - ИФ)".

"В будущих отношениях (ЕС и Британии - ИФ) мы всегда будем отстаивать их интересы. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и я всегда буду отстаивать Гибралтар", - заявила она.

Т.Мэй подчеркнула, что правительство Британии "всегда будет вести переговоры от лица всей семьи Соединенного Королевства, включая Гибралтар".

Статус Гибралтара стал камнем преткновения перед запланированным на 25 ноября саммитом ЕС вокруг Brexit. Однако ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду, Лондону и Брюсселю удалось добиться понимания, и 25 ноября Мадрид намерен поддержать проект соглашения.