Тимошенко усилила свои позиции среди кандидатов в президенты, следом идут Гриценко и Порошенко – опрос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеет наибольшую поддержку среди респондентов, которые намерены принимать участие в выборах президента Украины, и нарастила ее по сравнению с маем этого года.

Согласно данным опроса, проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, ее рейтинг составляет 17,8% респондентов, которые намереваются принять участие в голосовании (в мае он составлял 13,3%).

Далее в президентском рейтинге идут лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 8,4%, действующий президент Петр Порошенко – 7,9%, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович – 6,7%, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко – 6,4%.

Шоумен Владимир Зеленский, который пока не заявлял о намерении баллотироваться в президенты, имеет поддержку в 6,1% среди тех, кто намерен голосовать. Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддерживают 5,8%. Певец Святослав Вакарчук, который также не декларировал намерение быть кандидатом в президенты, может набрать 5,6% голосов.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом " Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.