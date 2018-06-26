Политика

10:32 26.06.2018

Учащение в Украине фактов насилия может свидетельствовать об инспирированной извне радикализации общества - МинВОТ

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 Исследования и анализ информации из открытых источников, проведенных Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), свидетельствуют, что в Украине происходит около 300 случаев разной степени насилия ежемесячно, свидетельствующих о радикализации настроений и неконтролируемом использовании оружия для разрешения споров.

"Почти каждый такой случай сразу усиливается и распространяется российскими СМИ, что является подтверждением гибридных угроз для всей страны - угроз в невоенной сфере для дестабилизации украинского общества через различные механизмы. Сегодня РФ использует внутренние проблемы Украины, которые возникают на национальной, идеологической почве, а также радикальные настроения - так государство становится легкой добычей агрессора. Российская пропагандистская машина дискредитирует Украину на международной арене и будоражит раздор внутри страны", - сообщает пресс-служба МинВОТ.

При этом в информации отмечается, что РФ уже четыре года использует тезис о "разгуле фашизма" в Украине и случаи насилия, которые здесь случаются, являются лучшей иллюстрацией такого мифа. Например, отмечают в министерстве, надписи с нацистской символикой регулярно появляются в общественных местах в больших городах, в частности, в Киеве - у метро, вокзалов, стадионов: "На них не особо обращают внимание люди, но они сразу демонстрируются российскими СМИ".

МинВОТ также фиксирует случаи применения любого оружия, как отдельными лицами, так и радикально настроенными группировками во время совершения насильственных акций. В частности, в течение 2010-2016 годов в Украину было ввезено из Турции 404 тыс. сигнальных пистолетов, "которые легко переделываются в травматическое оружие".

В министерстве отмечают, что такой переделанный пистолет был использован во время одного из нападений на лагерь ромов, а таких нападений только за два последних месяца в разных регионах Украины было осуществлено пять. Всего в Украине официально зарегистрировано более 900 тыс. единиц оружия. В то же время по оценкам международных экспертов количество зарегистрированного и нелегального оружия составляет более 4,4млн единиц.

"Мы имеем ситуацию, когда уровень радикализации общества накладывается на свободный доступ к оружию, а это уже опасность для существования государства. Такие случаи нельзя сводить исключительно к полицейской функции - наказание за такие действия это только часть решения проблемы. Уже четыре года мы живем в обществе, в котором насилие становится нормой, и особенно это влияет на тех, кому в 2014 году было по 12-13 лет. Молодым людям, которые используют для этих целей часто хочется быть причастными к какой-то идее, хочется славы, часто это и материальное поощрение. К слову, РФ не блокирует страницы украинских радикальных организаций в интернете, что кажется очень странным. Просвещение - большая часть ответственности и это не только национально-патриотическое воспитание, это дискуссия о культуре диалога, которая существует в мире, о решении проблем и конфликтов не силовыми методами", - убежден глава МинВОТ Вадим Черныш.

В министерстве подчеркивают, что радикализированное общество, привычка решать проблемы не через дискуссию и диалог, а через насилие, предстоящие выборы - все эти факторы "могут стать настоящим взрывом".

"Кому это выгодно? Конечно, стране, которая поддерживает тезис об "опасной Украине" с 2014 года. Следует отметить, что пропаганда это лишь часть доктринального подхода РФ, который заключается в ослаблении Украины и стремлении включить ее в состав так называемой империи не столько военным путем, сколько использованием слабостей нашего общества", - считают в МинВОТ.

Теги: #радикализм #насилие #анализ #минвот
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