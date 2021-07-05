Медицина

19:00 05.07.2021

Медгруппа "Адонис" запустила собственную службу скорой помощи

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Медгруппа "Адонис" запустила собственную службу скорой помощи

Медицинская группа "Адонис" запустила собственную службу скорой помощи.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Адонисе", в настоящее время в составе ее службы скорой помощи четыре автомобиля, в том числе один реанимобиль класса "С" и три автомобиля класса "В".

Служба скорой помощи "Адониса" будет также выезжать на вызовы к детям в возрасте от 0 до 18 лет на острые состояния, а также для транспортировки в ближайшую клинику или круглосуточный детский стационар клиники.

В медсети уточнили, что компания не исключает дальнейшего расширения службы скорой помощи.

В медсети не уточнили объем инвестиций в организацию службы скорой помощи.

Ранее сообщалось, что медгруппа "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей. Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.

Теги: #медслужба #адонис
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