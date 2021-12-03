Медицина

14:11 03.12.2021

Врачи медгруппы "Адонис" провели уникальную реконструктивную операцию

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Врачи медгруппы "Адонис" провели уникальную реконструктивную операцию

Врачи медицинской группы "Адонис" провели уникальную операцию по формированию иностранной пациентке искусственного влагалища.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в клинике, иностранная пациентка обратилась в медцентр с врожденной патологией развития кишечника и органов малого таза.

До обращения в медгруппу "Адонис" для проведения операции по созданию влагалища пациентка перенесла около 10 реконструктивных операций в различных клиниках стран бывшего СССР, где в результате консилиумом ведущих медцентров ей отказали в операции в формировании неовлагалища. Кроме того, среди 13 клиник Турции, куда обратилась пациентка, только одна согласилась рассмотреть возможность проведения операции.

"Сложность операции заключалась в чрезвычайно высоком риске ранения кишечника и мочевыводящих путей во время оперативного вмешательства, а также в возможности выстилки туннеля неовагины собственными тканями пациентки. Вместе с тем, взвесив все риски, мы успешно провели операцию", - рассказал ведущий специалист по лапароскопическим и малоинвазивным вмешательствам "Адониса" гинеколог-хирург Дмитрий Николаев.

В настоящее время пациентка выписалась и улетела домой на родину.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 11 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. Клиника ведет прием по 66 медицинским направлениям.

Теги: #операция #адонис
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