Медицина

16:44 17.12.2021

Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

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Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

Медицинская группа "Адонис" в филиале на Подоле в Киеве внедрила систему knopkа для контроля безопасности пациентов.

Как сообщается в пресс-релизе "Адониса", knopkа – это украинский технологический стартап, доказавший свою эффективность в ряде государственных клиник, в том числе в ковидных отделениях для тяжелых пациентов, где существует высокая нагрузка на персонал.

В клинике "Адонис" на Подоле запущен первый этап системы, который позволяет отслеживать работу медсестер. Запуск второго этапа позволит сделать безопасными для пациентов не только больничные койки и туалеты, но и любую точку в больнице.

"Система будет проверять прибытие бригады медиков туда, где пациенту может оказаться плохо – от палат до кабинетов врачей в поликлинике. Таким образом, клиника планирует соответствовать международному стандарту безопасности по протоколу "Код Синий", - уточняют в медгруппе.

Как поясняется, система knopkа принимает сигналы с кнопок, доступ к которым имеют пациенты клиники, и генерирует сообщения на телефон, которые принимают медсестры и врачи. Таким образом, медики определяют пациента и где он находится. Кроме того, система проверяет, был ли медицинский персонал у койки пациента не более чем через 2-3 минуты.

Если к пациенту подключен датчик MAWI, мониторящий в реальном времени пульс, давление, положение тела в пространстве, сатурацию и другие показатели, в случае, если показатели становятся критическими, система оповещает медперсонал и генерирует сообщения наивысшего приоритета. Бригада медперсонала будет в палате не более чем через 1-2 минуты.

Adonis – сеть частных медицинских центров для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis основана более 20 лет тому назад. В ее сеть входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.

В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.

Теги: #киев #медицина #адонис
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