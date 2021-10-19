Доля страховых пациентов в структуре медгруппы "Адонис" составляет до 50%

Медгруппа "Адонис" работает со всеми страховыми компаниями по программам добровольного медицинского страхования (ДМС), доля страховых пациентов в структуре группы составляет до 50%, отмечалось в ходе презентации для страховых компаний открытия нового филиала – медицинского центра полного цикла на Софиевкой Борщаговке.

"Адонис" является приоритетным партнером для страховых компаний и надежной медицинской базой для застрахованных пациентов, предлагая услуги полного цикла, включая прием узких специалистов, стационар, хирургию, стоматологию, собственную лабораторию для проведения анализов, ведение беременности и роды, а также неотложную медицинскую помощь. В рамках компании работает международный отдел по привлечению пациентов со всего мира", - отмечается в сообщении медгруппы.

Также сообщается, что в презентации участвовали руководители направлений и ассистанс страховых компаний компании "Провидна", "Княжа Виенна Иншуранс Груп", "ИНГО", "АСКА", "Краина", "УНИКА", "Европейский страховой альянс", "Интер-Экспресс", а также "TBT-Страховой брокер".

Как сообщалось, медруппа "Адонис" в 2021 году запустила собственную службу скорой помощи.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.