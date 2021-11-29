Медгруппа "Адонис" вакцинировала практически весь персонал, планирует привить новых сотрудников после расширения сети

Медицинская группа "Адонис" вакцинировала практически всех своих сотрудников, планирует привить новых сотрудников – медицинский и немедицинский персонал - после расширения сети.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в настоящее время привито около 1700 медработников и сотрудников админкорпуса.

"В ближайший месяц в ходе расширения сети количество сотрудников увеличится до 2500 человек, они также будут привиты в рамках плановой иммунопрофилактики в соответствии с рекомендациями Минздрава", - сказал генеральный директор сети "Адонис" Виталий Гирин.

Как сообщалось, медруппа "Адонис" в 2021 году запустила собственную службу скорой помощи.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 11 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинскими направлениями.