Медицина

13:48 26.04.2021

"Фармак" ожидает начала диалога о взаимном признании сертификатов GMP и госинспекций в рамках обновления Соглашения об ассоциации с ЕС

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"Фармак" ожидает начала диалога о взаимном признании сертификатов GMP и госинспекций в рамках обновления Соглашения об ассоциации с ЕС

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) ожидает начала диалога о взаимном признании сертификатов системы надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP) и госинспекций в рамках обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Уже в ближайшее время ожидаем начала диалога на межгосударственном уровне о взаимном признании сертификатов GMP и государственных инспекций в рамках настоящего процесса обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям компании Евгения Поддубная.

Она отметила, что "как вариант, рассматривается путь через расширение действия будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Соглашения АСАА) с ЕС на фармацевтическую отрасль (по примеру такого Соглашения между Израилем и ЕС в 2013 году)".

Поддубная напомнила, что отсутствие признания на уровне ЕС результатов инспектирования производства лекарственных средств на соответствие требованиям GMP является одним из главных нетарифных барьеров для доступа украинских лекарств на рынок ЕС.

"На практике это означает, что украинские фармацевтические компании при экспорте в ЕС вынуждены проходить двойные проверки на соответствие требованиям GMP - в Украине и на уровне государств-членов ЕС - из-за непризнания украинских сертификатов GMP. Впоследствии в рамках отдельной процедуры осуществляется контроль качества партии лекарственных средств (batch release testing), что является дополнительным бременем для украинских экспортеров лекарств. Все это требует значительных затрат и существенно повышает себестоимость украинской продукции за рубежом», - сказала она.

Поддубная сообщила, что в настоящее время "Фармак" вместе с другими отечественными фармпроизводителями, заинтересованными в экспорте в страны-члены ЕС, на площадке Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) "пытаются объединить усилия для совместного продвижения идеи взаимного признания с ЕС сертификатов GMP и устранения барьеров в торговле лекарствами в будущем".

"Мы понимаем, что лишь объединившись, бизнес имеет все шансы изменить настоящее status quo и полноценно воспользоваться открытым окном возможностей для украинской фармацевтики. Со стороны украинских государственных органов уже есть соответствующая поддержка от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, торгового представителя и профильного заместителя министра здравоохранения», - подчеркнула она.

Как сообщалось, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в начале апреля сообщила, что правительство Украины в ближайшее время намерено создать рабочую группу из представителей министерств, которые будут формировать позицию на переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС и ее торговых параметров.

Ранее "Фармак" заявил, что выступает за взаимное признание результатов проверок GMP при производстве лекарственных средств в рамках промышленного диалога Украина-ЕС.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #ес
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