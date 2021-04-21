Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора, в частности обсуждается дополнительный заказ и передачу 1,2 млн вакцины AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"С целью обеспечения Украины вакцинами против COVID-19 было инициировано участие Украины в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism). Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", - процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения Игоря Иващенко.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.