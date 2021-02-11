Медицина

12:18 11.02.2021

Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

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Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

С начала второго этапа медреформы количество медиков в медучреждениях, работающих в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) по контрактам с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), увеличилось до 272,264 тыс., сообщает НСЗУ.

Как сообщает НСЗУ со ссылкой на данные электронной системы здравоохранения (ЭСЗ), по состоянию на 1 февраля 2021 года в ЭСЗ зарегистрировано 272,264 тыс. врачей и медицинского персонала. Из них около 24 тыс. врачей первичного звена и более 97 тыс. врачей специализированной медицинской помощи.

По данным ЭСЗ, с 1 апреля 2020 года, когда стартовал второй этап медреформы, количество врачей первичного звена в электронной системе здравоохранения выросло на 555, врачей специализированной медицинской помощи - на 3435, медицинского персонала - на 2576 чел.

Кроме того, НСЗУ сообщает, что, по данным ЭСЗ с апреля 2020 года по февраль 2021 уволились 1950 врачей первички, но при этом трудоустроилось 2505 чел. Из специализированных медучреждений уволились 6620 врачей, трудоустроилось – 10 055 чел. Среди медперсонала уволился 8431 человек, прибавилось – 11 007 работников.

"Эти данные свидетельствуют о том, что профессия врача остается востребованной и дает возможность трудоустроиться. Медучреждения и общины привлекают врачей, потому что они заинтересованы в заключении договора с НСЗУ. Наличие медицинского персонала - одно из требований НСЗУ для того, чтобы медучреждение могло такой договор заключить. Привлечение в штат одного специалиста может увеличить сумму договора для заведения сразу на несколько миллионов гривень", - подчеркивают в НСЗУ.

По данным ЭСЗ, более всего в медучреждениях, работающих по контракту с НСЗУ, зарегистрировано акушеров-гинекологов – 9112. Больше всего таких специалистов из расчета на 100 тыс. населения - в Ивано-Франковской и Киевской областях (37 и 36 специалистов соответственно). Меньше всего - в Луганской и Донецкой областях (6 и 8).

Кроме того, в работающих по ПМГ клиниках зарегистрированы 6106 хирургов. Больше всего на 100 тыс. человек населения хирургов зарегистрировано в Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве (по 24 хирурга). Меньше всего - в Луганской и Донецкой (5 и 7 специалистов на 100 тыс. населения соответственно).

Больше всего врачей первичного звена на 100 тыс. человек населения в Волынской области - 69, меньше всего в – Черниговской области – 46.

"У нас есть основание утверждать, что за последние 10 месяцев в Украине не произошло ни массового увольнения врачей, ни значительного оттока специалистов за границу. Зато профессия врача является востребованной, а местные власти готовы брать на себя ответственность и улучшать доступ к медицинским услугам", - подчеркивают в НСЗУ.

Теги: #медики #пмг
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