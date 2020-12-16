Медицина

12:24 16.12.2020

Глава Еврокомиссии ожидает через неделю разрешения на первые вакцины против COVID-19

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Глава Еврокомиссии ожидает через неделю разрешения на первые вакцины против COVID-19

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен связала восстановление экономики ЕС с необходимостью победы над пандемией COVID-19, борьбу против которой ведет Евросоюз.

"И никто не должен думать, что мы уже спасены, в то время как более 3 тыс. европейцев умирают каждый день от COVID-19, и когда мы наблюдаем рост случаев заражений и госпитализаций в некоторых государствах-членах ЕС", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в дебатах по итогам саммита ЕС 10-11 декабря.

Но, по словам фон дер Ляйен, есть и хорошая новость: "(Евро)комиссия провела переговоры по самому обширному портфелю вакцин-кандидатов, и, наконец, через неделю будут разрешены первые вакцины, чтобы можно было немедленно начать вакцинацию".

Она добавила, что в будущем году поступят и другие вакцины.

"Мы закупили больше доз, чем это необходимо для всех европейцев, и мы можем также поддержать наших соседей и наших партнеров в других частях мира в рамках программы COVAX (глобального проекта распространения вакцин от COVID-19 - ИФ), чтобы никто не остался в стороне", - отметила глава ЕК.

"Но, чтобы положить конец этой пандемии, нам необходимо вакцинировать 70% населения. Это гигантская задача, которую мы начнем решать как можно быстрее и вместе в составе 27 государств в один и тот же день", - сказала фон дер Ляйен.

ЕС, по ее словам, будет бороться против коронавируса, проявляя единство.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что эксперты ее комитета по лекарственным препаратам для человека (CHMP) проведут 21 декабря заседание по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

Как отмечалось в коммюнике агентства, CHMP завершит свою оценку "в кратчайшие сроки и только после того, как данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины станут достаточно надежными и полными, чтобы определить, перевешивают ли преимущества вакцины ее риски".

Когда CHMP даст рекомендацию для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны, говорилось в сообщении EMA.

Теги: #разрешение #вакцина #ек
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