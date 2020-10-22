Медицина

17:39 22.10.2020

"Синэво" получила первые 7,5 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, вторая партия составит 25 тыс. тестов

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"Синэво" получила первые 7,5 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, вторая партия составит 25 тыс. тестов

Лаборатория "Синэво" получила первую партию экспресс-тестов на антиген COVID-19 в количестве 7,5 тыс., вторая партия составит 25 тыс. тестов, сообщил директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко.

"Мы получили первую поставку на 7500 тест-систем и уже ожидаем следующую поставку на 25000 тестов. С 23 октября эти тесты будут доступны во всех отделениях "Синэво" в Киеве, в ближайшие время мы также планируем расширить тестирование на всю нашу сеть по Украине", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Бутенко сообщил, что производителем тест-систем является австрийская компания AMEDA Labordiagnostik.

Ежедневные объемы тестирования экспресс-тестами будут зависеть от спроса со стороны клиентов.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию и возможность получения результата всего за 15 минут, мы ожидаем высокий спрос на этот вид исследований. Поэтому по мере необходимости мы будем оперативно дозаказывать дополнительные поставки тест-систем", - сказал он.

Бутенко отметил, что экспресс-тест на антиген COVID-19 является скрининговым тестом и показывает, есть ли вирус SARS-CoV-2 в организме человека на момент выполнения исследования.

"В отличие от других лабораторных исследований, экспресс-тест на антиген COVID-19 позволяет проводить массовое тестирование населения в очень сжатые строки, поскольку результат теста готов уже в течение 15 минут, он дешевле, не требует никакого дополнительного оборудования и особой квалификации персонала", - сказал он.

Бутенко напомнил, что анализ на антиген COVID-19 позволяет выявить наличие вируса в организме в те же сроки, что и ПЦР-исследование. При этом чувствительность тестов составляет более 97%, специфичность - 100%, "поэтому тест на антиген COVID-19 можно считать своего рода более удобной и быстрой альтернативой ПЦР-тестированию для скрининговых целей".

Как сообщалось, лаборатория "Синэво" планировала 23 октября запустить в Киеве тестирование на определение антигена COVID-19. Тест-системы прошли клинические испытания и сертифицированы по международным стандартам.

Исследование на антиген COVID-19 является отдельной услугой и будет проводиться параллельно с выполнением ПЦР-исследований и ИФА-исследований (на выявление антител).

Стоимость заявленных экспресс-тестов на антиген COVID-19 в сети "Синэво" - около 800 грн.

Теги: #синэво #тесты
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