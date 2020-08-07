Медицина

18:12 07.08.2020

ГП "Электронное здоровье" заявляет о стабилизации работы eHealth

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ГП "Электронное здоровье" заявляет о стабилизации работы eHealth

Государственное предприятие "Электронное здоровье" заявляет о стабилизации работы eHealth.

"На прошлой неделе, специалистам ГП "Электронное здоровье" удалось стабилизировать способность центрального компонента. В первую очередь мы увеличили технологические мощности. Благодаря команде технической поддержки ГП "Электронное здоровье" способность обработки запросов увеличилось до показателей, которые достаточны для нормальной бесперебойной работы системы", - сообщает ГП в "Фейсбук" в пятницу.

В нем отмечают, что из-за большого количества данных и недостаточной способности мощностей произошла перегрузка системы.

"Поэтому пользователи столкнулись с задержкой обработки запросов. Из-за отсутствия, в первую очередь, финансовых и технологических ресурсов восстановить работу системы в короткие сроки было невозможно", - подчеркивает ГП.

Как сообщалось, с начала запуска второго этапа медреформы (с 1 апреля 2020 года) в работе системы электронного здравоохранения фиксировались задержки. НСЗУ заявила, что для бесперебойной системы необходимо дофинансирование мощностей дата-центра, что было учтено при подготовке бюджетного запроса на 2020 год. Однако, по информации Нацслужбы, Минздрав выделил на эти нужды только 9 млн грн, что составляет только около четверти необходимого объема финансирования.

По информации НСЗУ, в настоящее время система электронного здравоохранения содержит данные более чем о 30 млн пациентов, реестры с 5,38 тыс. медучреждений, около 300 тыс. медработников. Ежедневно в системе создается около 650 тыс. медицинских записей. Каждый час в центральную базу данных приходит 2,5 млн запросов.

Финансирование, необходимое для развития и бесперебойной работы ЭСЗ, составляет 104,2 млн грн. Из них 50,3 млн грн - на разработку нового функционала, 25,1 млн грн - на администрирование системы, 28,8 млн грн - на финансирование дата-центра.

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер в среду заявил, что Минздрав намерен урегулировать вопрос с финансированием системы электронного здравоохранения (eHealth).

Теги: #ehealth #электронное_здоровье
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