Минздрав Украины разработал план реализации концепции развития электронного здравоохранения

Министерство здравоохранения Украины разработало план мер по реализации концепции развития электронного здравоохранения, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав разработал план мер по реализации концепции электронного здравоохранения. Вчера министерство направило проект соответствующего постановлении\ на рассмотрение правительства",- сказал он.

"Проект плана мер определяет перечень нормативно-правовых, организационно-управленческих, технических и ресурсных средств, которые направлены на обеспечение качества и прозрачности выполнения концепции",- добавил замминистра.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития электронной системы здравоохранения до 2025 года. Документ предусматривает решение существующих проблем и вызовов путем обеспечения выполнения комплексных мер по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение развития электронного здравоохранения, организационное, управленческое и техническое обеспечение развития электронного здравоохранения, ресурсное обеспечение развития электронного здравоохранения, обеспечение качества, безопасности и доступности электронного здравоохранения.