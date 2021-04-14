Медицина

10:21 14.04.2021

Минздрав Украины разработал план реализации концепции развития электронного здравоохранения

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Минздрав Украины разработал план реализации концепции развития электронного здравоохранения

Министерство здравоохранения Украины разработало план мер по реализации концепции развития электронного здравоохранения, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав разработал план мер по реализации концепции электронного здравоохранения. Вчера министерство направило проект соответствующего постановлении\ на рассмотрение правительства",- сказал он.

"Проект плана мер определяет перечень нормативно-правовых, организационно-управленческих, технических и ресурсных средств, которые направлены на обеспечение качества и прозрачности выполнения концепции",- добавил замминистра.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития электронной системы здравоохранения до 2025 года. Документ предусматривает решение существующих проблем и вызовов путем обеспечения выполнения комплексных мер по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение развития электронного здравоохранения, организационное, управленческое и техническое обеспечение развития электронного здравоохранения, ресурсное обеспечение развития электронного здравоохранения, обеспечение качества, безопасности и доступности электронного здравоохранения.

Теги: #минздрав #электронное_здоровье
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