Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

Европейская комиссия (ЕК) предложила в четверг новую программу здравоохранения Евросоюза EU4Health на 2021-2027 годы с бюджетом в EUR9,4 млрд.

"С пакетом восстановления (экономики ЕС после кризиса COVID-19 - ИФ) и пересмотренным бюджетом Евросоюза на следующие семь лет мы предлагаем стратегическое видение как для решения сегодняшней ситуации, так и для вызовов завтрашнего дня. Как часть этого пакета, новая программа EU4Health изменит положение дел, по-настоящему изменит парадигму того, как ЕС относится к здравоохранению, и станет четким сигналом, что здоровье наших граждан как никогда является для нас приоритетом", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Она представила журналистам в Брюсселе этот проект Европейской комиссии.

В коммюнике ЕК отмечается, что новая программа здравоохранения призвана улучшить состояние здоровья население ЕС, повысить надежность систем здравоохранения стран Евросоюза, содействовать инновациям в секторе здравоохранения, лучше противостоять трансграничным угрозам здоровью и сделать лекарства более доступными для всех.

"Это заполнит пробелы, выявленные кризисом COVID-19, и обеспечит достаточную надежность систем здравоохранения ЕС, чтобы противостоять новым и будущим угрозам для здоровья", - объясняют в Еврокомиссии.

Как сообщалось, накануне Еврокомиссия предложила сформировать финансовый пакет послекризисного восстановления экономики ЕС в EUR750 млрд.

"Из этих EUR750 млрд 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в минувшую среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

По ее словам, беспрецедентный экономический кризис, начинавшийся как санитарный, требует от стран Евросоюза "совместного прыжка вперед".

Фон дер Ляйен объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием "Будущее поколение ЕС" "увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. до EUR1,85 трлн".