Медицина

16:46 21.11.2019

Crown Agents доставили в Украину закупленные за средства госбюджета-2019 препараты для лечения взрослой онкологии

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Crown Agents доставили в Украину закупленные за средства госбюджета-2019 препараты для лечения взрослой онкологии

 Британское закупочное агентство Crown Agents доставило в Украину закупленные за средства госбюджета 2019 года препараты для лечения взрослой онкологии, началась отправка препаратов в регионы.

Как сообщается в пресс-релизе Crown Agents, экономия при закупке этих препаратов составила около $28 млн.

По программе взрослой онкологии Crown Agents закупили лекарства по 29 позициям в соответствии с договором о госзакупках с Министерством здравоохранения Украины.

Для закупки лекраств по программе взрослой онкологии госбюджетом были предусмотрены $49,5 млн. Экономия, которой удалось достичь Crown Agents, составила $ 28,5 млн или практически 60% общей суммы.

"Эти средства будут направлены на дополнительные закупки в соответствии с решением Минздрава Украины", - уточняют в Crown Agents.

Кроме того, закупщик подчеркивает, что по результатам тендера по направлению взрослая онкология Crown Agents заключило рекордное количество прямых контрактов с производителями всего было заключено - 17 договоров, шесть из которых с украинским фармкомпаниями. Всего в тендере приняли участие 24 компании из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании и т.д.

Все закупленные препараты зарегистрированы в Украине, а производственные мощности, где их выпускают, имеют сертификацию GMP.

Crown Agents подчеркивает, что надежность поставщиков проверена с помощью процедуры due diligence, что подтверждает добродетель и финансовую состоятельность компаний и гарантирует жесткое выполнение ими условий контракта.

Лекарства поставляются с максимально возможным сроком годности: для 94 закупленных позиций этот срок составляет не менее 15 месяцев, еще для одной – один год.

Вместе с тем, в Crown Agents отмечают, что отдельно вынесена группа из трех радиофармацевтических препаратов, специфика которых заключается в очень коротком сроке годности - в 2-3 дня. Всего по этим позициям было приобретено 641 ампулу.

"Функции этой группы лекарств требуют прицельной точности в формировании графика поставок, который закупщиков предоставляет Минздрав", - сообщает Crown Agents.

Теги: #медпрепараты #онкология #crown_agents
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