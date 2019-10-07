"Капитал" планирует расширить инсультный центр и открыть онкологическую поликлинику в новом корпусе "Оберига"

ООО "Капитал" (Киев) планирует расширить инсультный центр и открыть онкологическую поликлинику в новом корпусе больницы "Обериг", сообщил генеральный директор клиники Виктор Рыбчук.

"Нашему инсультному центру восемь лет. Сейчас он рассчитан на 17 пациентов, мы рассчитываем увеличить центр до 30 коек, в том числе планируем разместить четыре койки реанимации в инсультном центре", - сказал он в ходе экскурсии для блогеров и журналистов в пятницу.

Он подчеркнул, что в инсультном центре клиники особое внимание уделяется реабилитации пациентов, в том числе когнитивной.

Рыбчук также сообщил, что онкологическая поликлиника, которая откроется в новом корпусе, будет рассчитана на девять коек. В ней смогут проходить процедуру химиотерапии до 18 пациентов в день.

Кроме того, в новом корпусе больницы будет установлено пять единиц радиационной техники, в том числе аппараты МРТ, два КТ и линейный ускоритель системы TrueBeam.

На базе клиники, помимо прочего, планируется открыть региональный обучающий референт-центр компании Siemens, который поможет клинике решить существующую в Украине проблему дефицита гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники.

Как сообщалось, ООО "Капитал" (Киев) планирует открыть новый корпус клиники "Обериг" после нового 2020 года. Площадь нового корпуса составит 25 тыс. кв. м.

В конце 2017 года ООО "Капитал" в рамках бизнес-социального партнерства и по итогам выигранного конкурса начало строительство второй очереди клиники "Обериг" на территории Киевской городской клинической больницы №14 про ул.Зоологической.

В настоящее время бенефициарами ООО "Капитал" являются Рыбчук, а также совладелец клиники "Обериг" и группы компаний "Молочный альянс", экс-акционер банка "Аваль" Александр Деркач. Ранее в число совладельцев клиники входил еще один экс-акционер банка "Аваль" и партнер Деркача по "Молочному альянсу" Федор Шпиг.

Как сообщалось, в январе 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил экс-акционеру банка "Аваль" и совладельцу "Молочного альянса" Александру Деркачу и директору клиники "Обериг" (Киев) Виктору Рыбчуку увеличить до 50% свои доли в ООО "Капитал", которому принадлежит эта клиника. Ранее доля Деркача в компании составляла 33,34%, а доли Рыбчука и Шпига – по 33,33%.

ООО "Капитал" зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности – специализированная медицинская практика.

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины, начал работу в 2008 году.