Медицина

13:39 07.10.2019

"Капитал" планирует расширить инсультный центр и открыть онкологическую поликлинику в новом корпусе "Оберига"

2 мин читать
"Капитал" планирует расширить инсультный центр и открыть онкологическую поликлинику в новом корпусе "Оберига"

ООО "Капитал" (Киев) планирует расширить инсультный центр и открыть онкологическую поликлинику в новом корпусе больницы "Обериг", сообщил генеральный директор клиники Виктор Рыбчук.

"Нашему инсультному центру восемь лет. Сейчас он рассчитан на 17 пациентов, мы рассчитываем увеличить центр до 30 коек, в том числе планируем разместить четыре койки реанимации в инсультном центре", - сказал он в ходе экскурсии для блогеров и журналистов в пятницу.

Он подчеркнул, что в инсультном центре клиники особое внимание уделяется реабилитации пациентов, в том числе когнитивной.

Рыбчук также сообщил, что онкологическая поликлиника, которая откроется в новом корпусе, будет рассчитана на девять коек. В ней смогут проходить процедуру химиотерапии до 18 пациентов в день.

Кроме того, в новом корпусе больницы будет установлено пять единиц радиационной техники, в том числе аппараты МРТ, два КТ и линейный ускоритель системы TrueBeam.

На базе клиники, помимо прочего, планируется открыть региональный обучающий референт-центр компании Siemens, который поможет клинике решить существующую в Украине проблему дефицита гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники.

Как сообщалось, ООО "Капитал" (Киев) планирует открыть новый корпус клиники "Обериг" после нового 2020 года. Площадь нового корпуса составит 25 тыс. кв. м.

В конце 2017 года ООО "Капитал" в рамках бизнес-социального партнерства и по итогам выигранного конкурса начало строительство второй очереди клиники "Обериг" на территории Киевской городской клинической больницы №14 про ул.Зоологической.

В настоящее время бенефициарами ООО "Капитал" являются Рыбчук, а также совладелец клиники "Обериг" и группы компаний "Молочный альянс", экс-акционер банка "Аваль" Александр Деркач. Ранее в число совладельцев клиники входил еще один экс-акционер банка "Аваль" и партнер Деркача по "Молочному альянсу" Федор Шпиг.

Как сообщалось, в январе 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил экс-акционеру банка "Аваль" и совладельцу "Молочного альянса" Александру Деркачу и директору клиники "Обериг" (Киев) Виктору Рыбчуку увеличить до 50% свои доли в ООО "Капитал", которому принадлежит эта клиника. Ранее доля Деркача в компании составляла 33,34%, а доли Рыбчука и Шпига – по 33,33%.

ООО "Капитал" зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности – специализированная медицинская практика.

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины, начал работу в 2008 году.

Теги: #клиника #обериг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:31 10.07.2019
Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

18:43 26.03.2019
"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

18:26 15.03.2019
Минздрав направил на лечение в зарубежных клиниках 45 человек

Минздрав направил на лечение в зарубежных клиниках 45 человек

12:50 02.12.2018
"Шахтер" приобрел детской больнице в Харькове немецкое оборудование на 275 тыс. грн

"Шахтер" приобрел детской больнице в Харькове немецкое оборудование на 275 тыс. грн

18:46 07.11.2018
В российской больнице пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу

В российской больнице пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу

12:03 08.10.2018
Психоневрологическую клинику ВМКЦ в Харькове отремонтируют благодаря собранным на художественном аукционе 160 тыс. грн

Психоневрологическую клинику ВМКЦ в Харькове отремонтируют благодаря собранным на художественном аукционе 160 тыс. грн

13:04 13.04.2018
Меддом Odrex совместно с Medtronic открыл в Одессе частная клинику сердца

Меддом Odrex совместно с Medtronic открыл в Одессе частная клинику сердца

11:21 20.09.2017
Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного госпиталя

Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного госпиталя

14:35 18.09.2016
Жак Ширак доставлен в парижскую клинику с легочной инфекцией

Жак Ширак доставлен в парижскую клинику с легочной инфекцией

18:11 14.06.2016
Афанасьева и Солошенко уже в Киеве их везут в клинику

Афанасьева и Солошенко уже в Киеве их везут в клинику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Обыски в НИР в августе начались за пять дней до ожидаемого распоряжения правительства об автономизации института – главврач

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Лауреатами Нобелевской премии по медицине 2019 года стали Уильям Кейлин-младший (США), сэр Питер Ретклифф (Великобритания) и Грегг Семенса (США)

Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

Финансирование орфанных заболеваний в проекте госбюджета 2020 г. урезали вдвое

Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

МЗУ готовится к проведению госзакупок лекарств за счет госбюджета с 2020г

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

"Киевстар" за средства SMS-пожертвований приобрел оборудование для Охматдета

НСЗУ выплатила медучреждениям первички около 12,5 млрд грн

Скалецкая опровергла назначение журналиста Диброва замминистра здравоохранения

Медсеть "Добробут" и клиника "Борис" запустили работу объединенной службы неотложной медпомощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА