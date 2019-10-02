Медсеть "Добробут" и клиника "Борис" запустили работу объединенной службы неотложной медпомощи

Медицинская сеть "Добробут" и клиника "Борис" запустили работу объединенной службы неотложной медпомощи через объединенную диспетчерскую службу.

Как сообщается в пресс-релизе сети, в объединенной службе неотложной помощи будет работать 20 бригад. На вызов пациента будет приезжать бригада, которая отвечает специфике обращения и находится ближе.

В парк объединенной службы входят реанимобили, специализированные бригады для оказания помощи новорожденным и детям, а также автомобили, которые позволяют транспортировать больных любые расстояния по территории Украины и за ее пределами.

Объединение служб неотложной помощи - первый шаг интеграции клиники "Борис" в медицинскую сеть "Добробут", которая приобрела 100% клиники в 2019 году.

Как сообщалось, в объединенную службу неотложной помощи вошли 12 карет "скорой помощи" из "Добробута", восемь - из "Бориса". Планируется, что объединенная служба будет осуществлять более 30 тыс. выездов в год.

Объединенный коечный фонд "Добробута" и "Бориса" составил 204 койки, в том числе 130 в "Добробуте" (118 стационар, 12 реанимация) и 74 в "Борисе" (60 стационар, 14 реанимация).

По информации почетного президента клиники "Борис" Михаила Радуцкого, который в настоящее время возглавляет парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию, решение о продаже "Добробуту" начали обсуждать осенью 2018 года. В мае 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на концентрацию медицинской сети "Добробут" и ООО "Борис" на рынке медицинской помощи в пределах Киева и приобретение компанией Satumco Limited доли в уставном капитале ООО "Борис", которое обеспечивает превышение 50% голосов в компании. Рассмотрение дела о приобретении кипрской Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис" АМКУ начал в январе 2019 года.

Медцентр "Добробут" создан в 2001 году, ранее включал филиалы в Донецке и Ялте (АРК), однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегу, поликлиники для взрослых на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" О.Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник. Весной 2015 года UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн.

Клиника "Борис" открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% – до 155,6 млн грн, а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее. В настоящее время, по данным госреестра, конечным собственником ООО "Борис" является Олег Калашников.