Совладелец "Добробута" намерен купить клинику "Борис"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис" – одной из старейших частных клиник Киева.

Как говорится в сообщении АМКУ в четверг, соответствующее дело о концентрации свыше 50% в ООО "Борис" было открыто 4 января, а 17 января комитет сообщил о проведении опроса о такой концентрации на рынке медицинских услуг столицы.

Заинтересованные лица могут подавать свои замечания и размышления на этот счет антимонопольному ведомству до 28 января.

Как отметили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" совладелец и директор клиники "Борис" Михаил Радуцкий и гендиректор и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников, в настоящее время компании находятся в процессе переговоров.

"Речь идет о совместном проекте по усилению позиций частной медицины в Украине. Пока на повестке дня обсуждение протоколов и стандартов, которые используются в наших клиниках, а также сопоставление экспертизы по медицинским направлениям. Сейчас нашей основной задачей является разработка консолидированной позиции, которая позволит предоставить максимальный спектр медицинских услуг нашим пациентам", - отмечается в совместном комментарии О.Калашникова и М.Радуцкого агентству "Интерфакс-Украина".