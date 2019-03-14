Медицина

16:37 14.03.2019

Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

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Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами частные клиники, которые принимают участие в медреформе и заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), ожидая инструкций от НСЗУ.

"Местные департаменты здравоохранения не торопятся обеспечивать принимающие участие в медреформе частные клиники вакцинами, закупленные за бюджетные средства, объясняя это отсутствием инструкций от НСЗУ", - рассказал президент клиники "Борис", внештатный советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий в ходе панельной дискуссии Украинского фармацевтического конгресса, проходящего в Киеве в четверг.

По его словам, в настоящее время "Борис" имеет около 2 тыс. деклараций, подписанных с врачами первичного звена.

Он также отметил проблемы частных клиник с выписыванием своим декларантам рецептов на лекарства по программе реимбурсации.

Исполнительный консультант НСЗУ Александр Жигинас со своей стороны отметил, что с переходом администрирования программы "Доступные лекарства" к НСЗУ эта проблема будет решена.

По его словам, после введения электронного больничного частные клиники не будут иметь проблем с выдачей листов нетрудоспособности.

Теги: #нсзу #радуцкий #борис #медреформа #вакцины
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