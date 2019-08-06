Интеграция клиники "Борис" в медсеть "Добробут" начнется с объединения служб "скорой помощи"

Интеграция клиники "Борис" в медицинскую сеть "Добробут" (обе – Киев) начнется с объединения их служб "скорой помощи".

Как сообщил генеральный директор медсети "Добробут" Олег Калашников на пресс-конференции в Киеве, в объединенной службе будет 20 карет "скорой помощи": 12 - из "Добробута", восемь - из "Бориса".

По его словам, объединенная служба будет осуществлять более 30 тыс. выездов в год. При этом до объединения "скорая помощь" "Добробута" осуществляла 22,775 тыс. выездов, "скорая помощь" "Бориса" – 7,4 тыс. выездов.

Объединенный коечный фонд "Добробута" и "Бориса" составит 204 койки, в том числе 130 - в "Добробуте" (118 стационар, 12 реанимация) и 74 в "Борисе" (60 стационар, 14 реанимация).

Как отметил Калашников, согласно условиям, стороны не разглашают сумму сделки.

Он также сообщил, что после объединения и разработки стратегии развития бренд "Борис", возможно, будет сохранен.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Калашников уточнил, что объединенная компания сохранит заключенные к настоящему времени "Борисом" декларации пациентов с семейными врачами и договор ООО "Борис" с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), однако не планирует расширять свое участие в реформировании медпомощи первичного звена и заключать новые декларации.

"Пока не будет решен вопрос с сооплатой, мы не будем принимать участия в реформировании системы здравоохранения в предложенном сейчас варианте. Тарифы, которые предложены Министерством здравоохранения, крайне низкие", - сказал Калашников.

Он также сообщил, что в ближайшее время "Добробут" планирует развивать сеть в Киеве, но через два-три года не исключает экспансии в регионы.

При этом Калашников не исключил, что экспансия в регионах будет осуществляться путем объединения или покупки других клиник и компаний.

"Развить компанию до того уровня, который мы себе представляем, без поглощения и покупок невозможно. Мы будем в любом случае находить какие-то объекты, постоянно ведем какие-то консультации на эти темы. Например, мне нравится "Одрекс" в Одессе, но они еще об этом не знают, нравится "Инто-Сана", "Обериг". Думаю, в региональное развитие мы будем идти, скорее всего, или через объединение или через покупки", - сказал он.

В свою очередь, почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий сказал, что решение о продаже "Добробуту" начали обсуждать осенью 2018 года.

"Очень приятно, что мне предложили остаться почетным президентом "Бориса", потому что это как ребенок, которому отдал 28 лет жизни. Я бы и дальше хотел иметь отношение к компании хотя бы так", - сказал он.

Радуцкий уточнил, что в ходе сделке с "Добробутом" осталось юридическое лицо ООО "Борис", собственники которого изменились.

При этом он отметил перспективы развития въездного медицинского туризма.

"Мы стараемся делать так, чтобы государственная медицина была интересна для инвестирования. Считаем необходимым сегодня поддержать президента (Украины Владимира Зеленского - ИФ), который сказал: Украина должна стать медицинским брендом для пациентов", - сказал он.

Как сообщалось, в мае 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на концентрацию медицинской сети "Добробут" и ООО "Борис" на рынке медицинской помощи в пределах Киева и приобретение компанией Satumco Limited доли в уставном капитале ООО "Борис", которое обеспечивает превышение 50% голосов в компании.

Рассмотрение дела о приобретении кипрской Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис" АМКУ начал в январе 2019 года.

Медцентр "Добробут" создан в 2001 году, ранее включал филиалы в Донецке и Ялте (АРК), однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегу, поликлиники для взрослых на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" О.Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник.

Весной 2015 года UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн.

В настоящее время, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" – 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" – 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" – 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-детство" – 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.

Клиника "Борис" открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% – до 155,6 млн грн, а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее.

В настоящее время, по данным госреестра, конечным собственником ООО "Борис" является Олег Калашников.