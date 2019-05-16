Медицина

15:02 16.05.2019

АМКУ разрешил концентрацию медсети "Добробут" и клиники "БОРИС"

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АМКУ разрешил концентрацию медсети "Добробут" и клиники "БОРИС"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на концентрацию медицинской сети "Добробут" и ООО "БОРИС" (оба - Киев) на рынке медицинской помощи в пределах Киева.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, комитет предоставил разрешение на приобретение компанией Satumco Limited (Кипр) доли в уставном капитале ООО "БОРИС", которое обеспечивает превышение 50% голосов в компании.

По информации АМКУ, для сбора информации о влиянии концентрации на рынок на официальном сайте комитета был проведен опрос, в ходе которого комитет опросил 11 конкурентов, а также учел мнение Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), общественной организации "Украинская медицинской ассоциации", Министерства здравоохранения, Центра медицинской статистики и Благотворительного фонда "Пациенты Украины".

"По результатам рассмотрения дела установлено, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", - сообщает пресс-служба АМКУ.

В комитете отмечают, что совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи Киева по итогам 2016-2017 гг. и первого полугодия 2018 года не превышает 35%.

"Рынок медицинской помощи в пределах Киева высококонкурентный: участники концентрации испытывают и, после осуществления концентрации, продолжат испытывать значительную конкуренцию со стороны конкурентов, как крупных многопрофильных клиник, так и небольших игроков всех форм собственности", - прогнозируют в АМКУ.

Эксперты комитета отмечают, что цены участников концентрации существенно не отличаются от цен на аналогичные базовые услуги их основных конкурентов.

В АМКУ также отмечают, что, согласно прогнозам участников рынка, и дальше будет происходить увеличение количества частных учреждений здравоохранения, а значит, новые игроки могут войти на рынок в короткие сроки и без значительных затрат.

Как сообщалось, АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "БОРИС" в январе 2019 года.

Медцентр "Добробут" создан в 2001 году и ранее включал филиалы в Донецке и Ялте, однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегу, поликлиники для взрослых на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олега Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник.

Весной 2015 года корпорация UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн.

В настоящее время, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" – 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" – 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" – 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-детство" – 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.

Клиника "БОРИС" открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% – до 155,6 млн грн а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее.

Непосредственными владельцами ООО с уставным капиталом 83,42 млн грн, согласно госреестру, выступают Лев и Елена Хлявич – соответственно 2,26% и 0,12%, Михаил Радуцкий – 2,38%, Алла Кармалит – 2,38%, Павел Кротенко – 2,59%, Ломбард "Украина" с участниками "СК "Всесвит" и ООО "Предславинское" – 24,82%.

Помимо этого, Радуцкий, Хлявич и Кармалит через кипрские компании опосредованно контролируют еще соответственно 10,15%, 10,15% и 22,56%.

Наконец, еще 22,59% принадлежит кипрской Highjob Trading Limited, бенефициаром которой указан Стелиос Йордамлис.

Теги: #борис #добробут #амку
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