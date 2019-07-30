Без принятых проколов и стандартов медпомощи невозможно корректно рассчитать стоимость и установить тарифы – Радуцкий

Эксклюзивное интервью новоизбранного депутата Верховной Рады Михаила Радуцкого агентству "Интерфакс-Украина" о перспективах медицинской реформ

Основатель одной из старейших частных клиник Киева "Борис" Михаил Радуцкий избран народным депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа". По мнению экспертов, он будет курировать сферу здравоохранения.

В 2014-2015 гг. Радуцкий был замглавы КГГА, курировал медицинскую сферу столицы.

В начале 2019 года АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис". В мае АМКУ предоставил разрешение на концентрацию медсети "Добробут" и ООО "Борис" на рынке медпомощи в пределах Киева.

- Первый вопрос. Что будет с медреформой? Что сохраните? Что отмените? Какими будут первые шаги?

- Я уже неоднократно говорил: никто ничего не намерен ломать, чтобы потом строить с нуля. Будет проведен аудит, все положительное останется. Все, что не получилось, попытаемся восстановить или изменить. Шашкой рубить никто не собирается.

- Есть опасения, что аудит может занять много времени. За этот период процессы, которые уже идут, могут остановиться...

- То, что уже работает, не остановится. Бюджет 2019 года принят, законы действуют. Мы не собираемся отменять закон, опасения - это аматорский уровень. Страну остановить невозможно. Все, что сегодня происходит в здравоохранении, основано на нормативных актах, постановлениях правительства либо на законах, в частности, “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения” (принят в 2017 году - ИФ). Никто не собирается их останавливать, никто этого делать не будет.

Все, что идет по закону, будет продолжено, для дальнейших действий мы проанализируем результаты аудита. Первичку никто трогать не будет, но мы уже видим, что в ней есть некоторые нюансы: из-за того, что не были проведены базовые расчеты, в 2019 году получилось, что первичке не хватило денег, поэтому пришлось в середине года добавлять 1 млрд грн со вторички. Когда все правильно подсчитано, такие перераспределения в середине года не нужны.

- Планируете ли увеличить бюджет на здравоохранение?

- Люди, которые умеют считать и думать, обычно перед тем, как что-то сделать, проводят аудит и получают базовую информацию. Никого не хочу обидеть, просто скажу: мы будем действовать согласно президентской программе, пошагово. В ней нет никаких уничтожений, обнулений, нет остановки реформы.

- Будет ли эта программа принята как нормативный акт? Будет ли соответствующее постановление Кабмина, например?

- Сейчас эта программа не может быть утверждена постановлением Кабмина Гройсмана потому, что это правительство уходит. Но программа есть у президента, программа есть у партии, и мы будем ее выполнять. В конце августа состоится первое заседание Верховной Рады, депутаты примут присягу, будут избраны комитеты, будет сформировано правительство. Потом будут выполняться предвыборные обещания, будет выполняться программа партии и программа президента.

- Вы планируете провести аудит. Он, в лучшем случае, начнется в сентябре и продлится не менее трех месяцев, а это уже декабрь...

- Еще раз: кто останавливает то, что есть? То, что сегодня работает, никто не трогает. Аудит даст основания для дальнейших действий. Наша цель – наконец, принятие в государстве стратегии на 3, 5, 25, 30 лет, как это происходит в цивилизованном мире. А не так, что пришла новая власть и все сделала по-своему. Нет национальной стратегии, нет программы, нет базиса экономического. Сегодняшний бюджет не позволяет что-либо изменять. Мы понимаем: нам, кроме медицины, нужно заняться еще очень многими вещами, чтобы было из чего эту медицину профинансировать. Это комплексные меры, они не делаются за один день. Пока не будет готово новое, старое никто сейчас не тронет.

- Сейчас врачи вторички, стационаров очень ждут реформу и надеются, что у них вырастут зарплаты, как это произошло с врачами первички.

- Без принятых проколов и стандартов невозможно корректно посчитать стоимость и тарифы. Поэтому расходы на финансирование вторички и третички, которое сегодня предложено, это популизм. Мы не можем получить ответ, как были рассчитаны предложенные тарифы. Сначала нужно подсчитать затраты, себестоимость, добавить развитие, затем определится цена. Но сегодня это подсчитать невозможно, так как нет протокола, нет стандарта оказания медицинской помощи. Как можно что-то считать? Я думал, эти вещи понятны.

- Они понятны, но нужно, чтобы кто-то их озвучил.

- Давайте я озвучу некоторые шаги, которые мы будем осуществлять, и тогда все вопросы отпадут.

Номер один – перепись населения. Президент обещает ее еще в этом году. Как можно делать расчеты на медицину, не зная количество населения? Думаю, в стране 30 млн, кто-то считает, что 28 млн, кто-то – 42 млн человек. Субсидия списывается на 42 млн. Но, с другой стороны, эти же люди рассказывают, что 6 млн человек выехали, но списывают субсидии на 42 млн человек из бюджета. Но мы-то понимаем: 42 млн - это 2001 год. С тех пор переписи не было. Как можно рассчитывать экономику по данным 2001 года?

Вторым шагом будет аудит состояния системы здравоохранения. Аудит будет осуществляться одновременно по всей стране с привлечением кого-то из первой "пятерки". Это небольшие деньги. Более того, мы понимаем, что это будут за деньги. Мы не будем привлекать кредиты, не будем брать из бюджета лишних денег.

После проведения аудита мы оценим материально-техническое состояние медицины.

Третьим шагом будет принятие протоколов. В Украине они не могут быть международными, на английском языке. Минздрав предлагает врачам заходить на сайты и смотреть там протоколы на английском языке. Я согласен: врачи должны знать английский, но у нас есть закон о языке, который говорит: у нас один официальный язык - украинский. Поэтому протоколы должны быть на украинском языке. Это могут быть протоколы, взятые у какой-то передовой страны, но адаптированные под нашу материально-техническую базу. Если сравнивать состояние больниц, условно, в Житомире и Киеве, и действовать по киевскому протоколу, то житомирские врачи сядут в тюрьму, поскольку они не смогут выполнить протокол. Нужно либо поднять все больницы на один уровень, например, до Института Стражеско или Института Амосова, либо все же взять нижнюю планку, поднимая ее каждый раз, но протоколы должны быть под то, что есть в среднем по стране, что сможет применить каждая клиника. По протоколам будут приниматься стандарты качества, а после этого будут рассчитываться тарифы.

- Сколько времени займет разработка и принятие протоколов?

- У президента и партии "Слуга народа" есть "окно возможностей" – от 6 до 8 месяцев. Потом все, о чем я говорю, мы должны успеть за это время. Больше времени у нас нет. Конечно, хотелось бы потратить на это лет 10, но у нас есть всего лишь 6-8 месяцев.

- Что еще вы планируете внедрить?

- Дальше важным моментом является врачебное самоуправление и персональные лицензии врачей. Каждый врач персонально должен иметь лицензию. Поскольку отсутствие такой лицензии влечет за собой незащищенность пациента и незащищенность врача.

Сегодня лицензирование клиник идет через Минздрав. Мы не будем порождать новые коррупционные схемы на индивидуальных лицензиях. Во всем мире лицензия выдается врачу один раз на всю жизнь, ее выдают профессиональные ассоциации, а не чиновники Минздрава. Наша мечта, что бы фамилия министра здравоохранения через три года вообще никому не была интересна и никого не волновала.

- Вы предполагаете, что это будут какие-то специализированные ассоциации, типа ассоциации анестезиологов или кардиологов, или единая, условно говоря, ассоциация врачей всех специальностей?

- Нет, такого нигде в мире нет. Есть ассоциации по профилям. Они имеют право лицензировать. Они должны быть узаконены. Необходимо принять закон о врачебном самоуправлении, где должно быть четко прописано, что такое ассоциация, чтобы завтра не появились карманные ассоциации, созданные тремя анестезиологами. Таких псевдоассоциаций может быть миллион, поэтому в законе должны быть прописаны четкие критерии.

Мы не будем изобретать велосипед, в Европе все давно уже изобретено. Мы возьмем передовой опыт, адаптируем его к Украине, переведем на украинский язык. Но так, чтобы не было дублирующих ассоциаций, как это произошло с нотариусами.

Кроме того, в Минздраве обязательно будет апелляционный комитет. То есть, если человек не смог получить лицензию от ассоциации и он считает, что его по каким-то надуманным причинам не лицензировали, то должна быть апелляция. У человека должно быть право защитить себя.

- Лицензии у медучреждений останутся?

- Да. Лицензия в медучреждениях и лицензия врача - это две разные вещи. Кроме индивидуальных лицензий, должно быть введено обязательное страхование ответственности врача и ответственности клиник.

Следующий шаг - навести порядок в медуниверситетах. Не могут медуниверситеты учить врачей, если у них нет лечебных баз.

- Вы говорите об университетских клиниках?

- Должна быть создана сеть университетских клиник. А выдача научных степеней должна быть отобрана у министерств, в данном случае, Министерства образования, научные степени должны выдавать только медуниверситеты, как это происходит во всем мире. И нам предстоит очень большая работа с Минобразования.

- Имеется в виду, что какие-то больницы начнут работать с местными медуниверситетами или университеты построят свои больницы?

- Нет. Зачем новопостроенное? Нам бы старое прокормить.

- Будут ли изменения в сфере фармацевтики?

- Обязательно наведем порядок в фарме. Там множество проблем. Как в рекламе, так и в самой фарме. Фарма сейчас одна из мощных отраслей народного хозяйства, но мы закупаем индийские препараты. Почему? Поэтому будет введено европейское сертифицирование для производства.

- Но полностью отказаться от импорта невозможно, украинская фарма онкопрепараты не производит, а индийская производит.

- Я ведь не говорю, что мы перестанем покупать зарубежные онкопрепараты. Но если будет качественная украинская фарма, тогда не будет разницы, кто производит. Если есть анальгин украинского завода, то зачем покупать индийский...

- Не нужно, да.

- А для этого на индийском предприятии должен быть конкретный человек, который будет ставить свою подпись под определенной серией, как это существует во всем мире. И когда Индия покажет такого человека, они тоже смогут бороться за украинский рынок.

Понятно, что в Украине не производят много важных препаратов, нет препаратов для орфанных пациентов. Мы хотим принять европейские и мировые стандарты. Двойной сертификации не будет. Но украинские производители вынуждены будут подтягиваться к европейским стандартам. Это им даст возможность выйти на европейские рынки, хотя многие уже успешно торгуют на международных рынках. Украинская фарма продает на некоторых рынках больше, чем в самой стране. Это неправильно, поскольку если они производят в Украине, платят здесь налоги, то должны быть частью системы здравоохранения.

Кроме того, в Украине запрещена больничная упаковка лекарств. В результате больницы закупают лекарства на 20% дороже только из-за того, что платят за упаковку, они не могут закупать больничные упаковки, 1000 ампул или таблеток в одной упаковке. Мы планируем ввести это.

Еще займемся упорядочением рекламы лекарств, чтобы население не тратило бешеные деньги на фуфломицины. Примем аптечный закон. Пропишем в законе такое понятие, как фармуслуга. Это даст возможность убрать наценки.

- Это в рознице, а что будет с госпитальными закупками?

Закупки больницами больничными упаковками существенно удешевляет стоимость лекарств.

- В настоящее время уже создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины", которое будет заниматься закупками для клиник. Что будет с ним?

- После трансформаций, которые мы планируем, необходимость в этом предприятии отпадет. Поскольку вся ответственность за закупки будет лежать на медучреждениях, которые будут конкурировать с такими же медучреждениями, и им невыгодно будет покупать дороже. Клиникам нужно будет доказывать, что их услуга качественная и по нормальной цене, чтобы получить для себя бюджетные деньги от государства.

Популизма больше не будет. Мы намерены внести изменения в закон о фингарантиях. Там нужно добавить понятие "сооплата", которое было исключено, когда принимался закон.

- Когда этот закон будет пересмотрен?

-Когда соберется Верховная Рада. Повторюсь: у нас "окно возможностей" - 6-8 месяцев. Все, о чем мы говорим, позже уже сделать не сможем.

- Что будет в 2020 году? Бюджетный процесс вот-вот начнется, а в Бюджетной резолюции предусмотрены деньги на реформу вторичной и третичной помощи.

- Я назвал те шаги, которые мы сделаем. Что будет в парламенте, нам неизвестно. Там 450 голосов. Будут баталии, войны, от популизма страна никуда не денется. Но наша цель, чтобы люди не почувствовали, что стало хуже.

- Минздрав подал свои расчеты на бюджет 2020 года с учетом реформы специализированной и стационарной медпомощи. Но вы говорите, что к этому этапу нужно приступать только после проведения аудита.

- Не хочу комментировать сегодняшний состав Миндзрава. Это умные люди, у них было свое видение - где-то хорошее, где-то неправильное. Это Кабмин, который уходит, это Миндзрав, который уходит... Бюджет будет принимать новая Верховная Рада, а не уходящий Кабмин.

- Кого будете подавать на министра здравоохранения?

- Мое мнение: министр не должен быть известным и публичным лицом. Он должен заниматься работой. Это должен быть человек без политических амбиций, высококлассный менеджер. Мое мнение может отличаться от мнения премьер-министра и президента…

- Если это будет заслуженный хирург Украины?

- Даже если он будет заслуженный космонавт Украины, но он будет понимать, что необходимо делать, то он лично меня устроит. Я не понимаю слов "заслуженный врач". У нас были заслуженные врачи Украины. Вас Богатырева устраивала как заслуженный врач Украины?

- Не очень.

- Вот вам и ответ.

- Возглавите ли вы комитет Верховной Рады по здравоохранению?

- В парламент прошли 254 человека от партии, а депутатов в Верховной Раде в целом 450. Это не одна партия "Слуга народа". Возможно, что я даже в профильный комитет не войду. Эти вопросы предполагают ответ "не хочу отвечать".

- У комитета ВР по здравоохранению прошлой каденции были очень сложные отношения с Минздравом. Иногда комитет просто отказывался работать вместе с министерством. Как вы полагаете, новая Рада будет более конструктивной?

- И комитет, и Минздрав во многом были одинаковыми. Проблемы были что у комитета, что у Миндрава. И все это было вызвано только одним: никто никого не хотел слушать, никто не собирался искать компромисс. Мы надеемся, что в связи с тем, что народ Украины доверил нам большинство, у нас будет возможность найти компромисс между Верховной Радой, Кабинетом министров и президентом. Иначе мы вернемся в те непродуктивные 28 лет, которые были до сегодняшнего дня.

- Что будет с клинкой "Борис"?

- Она продана. В ближайшее время мы с новым собственником озвучим дальнейшие планы ее развития.