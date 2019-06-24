Медицина

18:25 24.06.2019

Международный тест IFOM пригоден для оценки качества украинского медобразования – результаты мониторинга

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Международный тест IFOM пригоден для оценки качества украинского медобразования – результаты мониторинга

Международный экзамен по основам медицины IFOM (International Foundations of Medicine) пригоден для оценки качества украинского медицинского образования и в целом соответствует содержанию учебных программ украинских медицинских вузов, сообщила вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун.

"По результатам мониторингового теста IFOM, несмотря жалобы студентов, ректоров, народных депутатов на то, что IFOM не пригоден для оценки качества медицинского образования в Украине, мы увидели, что тест работает для того, чтобы выявлять разные уровни подготовки студентов. Тест работает, мы его можем использовать для оценки качества медобразования в Украине", - сказала она в ходе презентации результатов международного мониторингового исследования качества медицинского образования в Киеве в понедельник.

Совсун отметила, что средний бал украинских студентов-медиков по итогам тестирования составил 27%, что вдвое ниже средних показателей международной сравнительной группы.

Вместе с тем, она подчеркнула, что "IFOM работает, что программы подготовки (в украинских медицинских вузах - ИФ) не отличаются кардинально (от международных программ - ИФ)".

Сувсун отметила, IFOM "фиксирует уровень остаточных знаний, это те знания, которые точно есть в головах студентов".

Она также подчеркнула, что IFOM "может быть использовать для независимой оценки медобразования в Украине, потому, что "Кроки" не работают на выполнение этой функции".

"Я не буду делать заявлений о том, что тесты "Крок" сопровождаются коррупцией, но мы наблюдаем вмешательства в систему (независимого оценивания - ИФ)", - сказал она.

При этом Совсун сообщила, что Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), который студенты-медики будут сдавать 1-3 июля, "уже был модифицирован на основе тех результатов, которые были получены по результатам мониторингового исследования".

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что тест будет мотивировать университеты разрабатывать современные учебные программы.

"Мы рассчитываем, что IFOM сможет мотивировать университеты изменять программы подготовки и давать студентам современное качественное медицинское образование. Университеты знали, что будет изменяться программа тестирования, они имели время, чтобы изменить учебные программы, выкинуть из программ подготовки гомеопатию и добавить в нее современную доказательную медицину", - сказал он.

Участие в международном мониторинговом исследовании качества медицинского образования приняли 6275 украинских студентов из 19 медицинских вузов.

IFOM разрабатывает и проверяет Национальный совет медицинских экзаменаторов (NBME , США). В Украине экзамен администрируется центром тестирования при Минздраве совместно с NBME.

Теги: #тестирование #образование #медреформа
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