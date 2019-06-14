НСЗУ разработала онлайн-форму для смены номера телефона пользователям e-Health

Национальная служба здоровья (НСЗУ) упростила процесс изменения метода аутентификации (номера телефона) пациента в электронной системе здравоохранения (e-Health).

Согласно сообщению службы в Facebook, теперь на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам" в подразделе "Пользователям ЭСЗ (электронная система здравоохранения)" доступна онлайн-форма, с помощью которой любой пользователь e-Health может обновить свой номер телефона.

Онлайн-формой следует воспользоваться при перезаключении декларации с врачом первички, выписке электронного рецепта по правительственной программе реимбурсации, если предыдущий номер телефона пациента утерян, изменен или внесен в декларацию некорректно, а также при изменении метода аутентификации - требуется изменение метода аутентификации по телефону на метод аутентификации по документам или наоборот.

Использование онлайн-формы позволяет упростить и ускорить смену номера телефона. После заполнения формы пациент может обратиться к своему врачу в течение нескольких дней и внести в декларацию правильный номер телефона. Онлайн-форму можно заполнить вместе с врачом во время приема при наличии необходимых документов.