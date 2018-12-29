IT-бизнес с середины 2019г перейдет на нормальные рыночные отношения с медучреждениями – эксперт

Достигнутые высокие темпы развития электронного здравоохранения в Украине не будут снижаться, с середины 2019 года IT-бизнес планирует перейти на рыночные отношения с медучреждениями, считает член координационного совета Министерства здравоохранения по вопросам внедрения электронного здравоохранения, пресс-секретарь ассоциации E-Health Андрей Заяц.

"В 2018 году на национальном уровне реализован первый этап внедрения системы электронного здравоохранения eHealth, который включает в себя функционал работы с декларациями врач-пациент. По состоянию на 27 декабря в системе зарегистрировались 1,729 тыс. медучреждений, 24,357 тыс. врачей и более 22,8 млн пациентов", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

А.Заяц отметил, что в настоящее время очень большую популярность набрали системы он-лайн записи на прием к врачу, а в отдельных "продвинутых клиниках внедрялись медицинские информационные системы (МИС) вместе с электронной картой пациента и другим функционалом.

"Айтификация" медицины в Украине сегодня развивается стремительно, темпы не будут снижаться", - сказал он.

Комментируя развитие системы eHealth, А.Заяц сказал, что в отношении ее центрального компонента в настоящее время ключевой фокус внимания сосредоточен на электронной карточке пациента и медицинских записях для первичного звена.

"Врачи должны иметь возможность не только заключать электронные декларации, IT-бизнес способен предложить гораздо больше. Например, сервис электронных медицинских записей позволит пошагово фиксировать весь процесс лечения. Это позволит как врачу, так и пациенту в любое время обратиться к истории процесса. В целом я бы не сказал, что национальная электронная система здравоохранения eHealth в своем развитии сталкивается с какими-то проблемами. Есть задачи разного уровня сложности. С ними справляются: с простыми - просто, со сложными – сложнее", - констатирует эксперт.

По словам представителя ассоциации E-Health, в настоящее время достаточно активно проявляют себя на рынке 12 медицинских информационных систем (МИС).

Как отметил А.Заяц, при выборе МИС медучреждения оценивают их по трем основным параметрам: функционал, удобство и стоимость.

"Есть две крайности. Первые обращают внимание только на стоимость системы, на все остальное смотрят сквозь пальцы. Бесплатно предлагается только минимальный набор функций, цена выставляется за дополнительные возможности, стоимость может достигать $500 за рабочее место. Вторые заряжены на то, чтобы сразу найти систему "на века", стремятся автоматизировать все и чтобы завтра было готово. Они дотошно изучают предлагаемый на текущий момент функционал, не обращая внимания на имеющиеся в их распоряжении финансовые и другие ресурсы. Большинство располагается где-то посередине", - сказал он.

А.Заяц обратил внимание, что, несмотря на высокую конкуренцию на рынке МИС, выбор системы иногда осуществляется под административным давлением.

"У каждого медучреждения на столе от двух до пяти предложений. Но все еще, к сожалению, встречаются случаи, когда решение вопроса о выборе МИС для медучреждения происходит на административном уровне. Это значит, что главврачи недостаточно самостоятельны", - сказал он.

Комментируя развитие МИС в отношении амбулаторной медпомощи, А.Заяц отметил, что "в освоении МИС государственные медучреждения идут по пути, который уже прошли частные клиники". У некоторых IT-компаний, которые давно и активно присутствуют на медицинском рынке, уже есть готовые решения для всех процессов в клинике вторичного звена медпомощи, тогда как некоторые сегодня активно занимаются разработкой таких решений.

"Степень проникновения электронных систем будет зависеть от глубины, к которой готовы медучреждения. Другой аспект этого этапа – насколько будет автоматизировано взаимодействие вторичного звена и НСЗУ. Планы у команды Минздрава здесь такие же, как и на первом этапе реализации eHealth: все взаимоотношения и расчеты должны быть осуществляться в электронном формате. Соответственно, учет на местах должен быть стопроцентный. Впрочем, речь идет о некотором отдаленном будущем – в лучшем случае, о второй половине 2019 года", - сказал он.

Комментируя перспективы на 2019 год и инвестиционную привлекательность развития МИС для бизнеса, пресс-секретарь ассоциации E-Health сообщил, что в этом сегменте работает более 12+ компаний, "которые весьма основательно проинвестировали, поддержав медицинскую реформу. Это означает, что, конечно, они имеют определенные планы по возврату инвестиций".

"Срок безоплатного предоставления МИС для первичного звена медицинского обслуживания заканчивается летом 2019-го. К этому времени глобальная договоренность с Минздравом заканчивается, и IT-бизнес планирует перейти с медучреждениями на нормальные рыночные отношения. Клиники, в свою очередь, станут коммунальными неприбыльными организациями, начнут получать на ежемесячной основе средства от НСЗУ, сами управлять своими финансами и другими ресурсами и, соответственно, смогут иметь полноценные и полноправные отношения с бизнесом", - сказал он.