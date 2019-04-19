Відпуск ліків за "електронними рецептами" - глобальний проект, недоліки найближчим часом будуть виправлені - експерт

Система відпуску лікарських засобів, включених до програми "Доступні ліки" за "електронними рецептами" - це глобальний проект, його недоліки, які виявилися в перші дні після запуску проекту, скоро будуть виправлені, прогнозує прес-секретар "Асоціації e-Health", керівник проекту "Поліклініка без черги" Андрій Заяць.

"Усі, хто бере участь у медичній реформі, чудово розуміли, що після запуску "електронного рецепта", в будь-якому випадку, буде ще один-дві-три тижні турбулентності. Але, десь за місяць, усі процеси вирівняються, і система почне працювати в нормальному режимі", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи проблеми, які проявилися в перші дні після запуску "електронного рецепта", А.Заяць, зокрема, зазначив, що "пацієнти скаржаться, що не у всіх аптеках отоварюють за електронними рецептами, в деяких з них на обробку рецепта йде досить багато часу, як, утім, і на його виписку в клініках".

"Можу сказати одне: впровадження електронного рецепта - це досить глобальні зміни. Це національний проект, який має почати працювати по всій Україні. Тому недосконалість роботи системи в перший місяць - це нормальний процес. Те ж саме відбувалося і з деклараціями", - сказав він.

Як приклад А.Заяць зазначив, що розробники поспішали завершити функціональну частину аптечних інформаційних систем, приділивши недостатньо уваги їх дружньому інтерфейсу.

"Тепер же, коли основне завдання вирішене, компанії працюють над тим, щоб зробити системи максимально зручними в користуванні. А це означає, що швидкість виписки і отоварення рецептів скоро виросте", - сказав він.

Експерт також зазначив, що зазначена в останні кілька днів затримка роботи "електронного рецепту" відбувається в зв'язку з перевантаженням центрального компонента eHealth, який "отримує величезну кількість запитів".

Крім того, роботу системи гальмує необхідність отримання провізорами електронного цифрового підпису (ЕЦП), яким вони завіряють акт отоварення рецепта в аптеці.

"Це обов'язково повинен бути ЕЦП співробітника юридичної особи. Але так сталося, що частина аптек або не почули, або не до кінця зрозуміли цю норму, і станом на 1 квітня не всі ЕЦП були готові. Багато аптечних мереж кинулися отримувати їх в останній момент. А у них - тисячі співробітників", - пояснив А.Заяць.

Експерт також зазначив нюанси з системою закупівель аптеками ліків, які приймають участь у роботі програми реімбурсації, зокрема, пов'язані з закупівлею аптеками ліків партіями.

"В одній і тій самій аптеці ви можете знайти однакові ліки, але за різними цінами. Адже одні кошти закуповувалися у вересневій партії, а другі - в січневій. В результаті, наразі в аптечних установах можуть бути препарати, ціна на які нижче, ніж розмір відшкодування НСЗУ. І такі ліки де-юре відпускати не можна. Потрібні деякі нормативні зміни, які усунуть цей недолік і кошти надійдуть у продаж", - сказав він.

Разом з тим, експерт зазначив, що "впровадження" електронного рецепта йде дуже активно. За даними НСЗУ, станом на 8 квітня участь в програмі "Доступні ліки" брали 5,4 тис. аптек і аптечних пунктів.

Станом на 17 квітня вже було виписано понад 743 тис. електронних рецептів та отоварено більше 362,5 тис. рецептів. Найбільше виписують рецептів у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося, з 1 квітня запроваджено державну програму реімбурсації (відшкодування) вартості лікарських засобів. З 1 квітня українці мають можливість у рамках програми отримувати безкоштовні препарати за електронним рецептом у мережах аптек. Таким чином, отримати препарат за цією програмою пацієнти можуть в будь-якій аптеці, яка підписала договір з НСЗУ, а не тільки за місцем виписки рецепта.

НСЗУ компенсує аптечним закладам вартість цих препаратів з держбюджету.