Минздрав внедрит е-рецепты на антибиотики и онлайн-мониторинг наличия лексредств в медучреждениях

Министерство здравоохранения ведет работу по повышению обеспеченности лексредствами, в частности, намерено ввести е-рецепт на антибиотики, контроль за наличием лексредств в медучреждениях и увеличить мощности украинских фармпроизводителей, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"На протяжении двух последних месяцев Минздрав фиксирует увеличение использования противомикробных препаратов (антибиотиков). С целью обеспечения наличия всех лексредств Минздрав ведет работу по трем ключевым направлениям. Первое – введение е-рецепта на антибиотики. Предусматривается, что в ближайшее время около 9 тыс. аптечных учреждений смогут отпускать рецепт в электронной форме", - сказал он.

"Около 1,054 тыс. наименований антибиотиков добавят к такой возможности, что позволит Минздраву обеспечить рациональное использование. Мы понимаем, что значительная часть аптек не сможет присоединиться к отпуску лексредств по электронному рецепту, таким аптекам мы предоставим возможность использовать бумажные отчетные формы. Минздрав подготовил приказ об обязанности аптечных учреждений на протяжении 2021 года сохранять бумажные формы электронных рецептов", - добавил замминистра.

По его словам, Минздрав также разрабатывает механизм упрощенной регистрации активных фармацевтических ингредиентов. "Предусматривается, что процедура регистрации новых фармацевтических субстанций будет осуществляться на протяжении пяти лет. Также предусматривается, что механизм упрощенного порядка внесения изменений в действующие регистрационные свидетельства на производство лексредств, используемых при лечении COVID-19, предусматривает, что заказчик сможет добавить новые фармсубстанции, из которых будет осуществляться производство лексредств",- отметил замминистра

Кроме того, министерство обеспечит онлайн-мониторинг с публикацией открытых данных о наличии лексредств, используемых для COVID-19 в разрезе медучреждений, а также аптечных учреждений.