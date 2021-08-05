Медицина

17:02 05.08.2021

Е-рецепт для всех рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года – Радуцкий

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Е-рецепт для всех рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года – Радуцкий

Электронный рецепт для всех рецептурных препаратов Украина запустит в марте 2022 года, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Три недели назад на заседании комитета инициировал рассмотрение вопроса о введении е-рецепта. Договорились с руководством Минздрава, Нацслужбы здоровья и Госэкспертного центра о четком графике реализации проекта. В общих чертах план следующий: в сентябре этого года запланирован тендер на разработку программного обеспечения для внедрения е-рецепта в электронной системе здравоохранения. В начале 2022 года Минздрав проведет обучение врачей и фармацевтов по пользованию системой. Е-рецепт для препаратов инсулина заработает с октября, для всех рецептурных препаратов - в марте 2022 года", - написал он в Facebook.

Как отметил Радуцкий, с внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков, появится контроль за назначением препаратов.

"Уже в 2021 году должна заработать электронная медицинская карта пациента. Там будет собрана вся информация о нем, план лечения, назначенные лекарства. С появлением е-рецепта врач будет вынужден назначать препараты не по своему усмотрению, а согласно плану лечения - в соответствии с утвержденными протоколами. Соответственно, появится возможность контролировать правильность действий медицинского работника", - добавил он.

Теги: #лекарства #радуцкий #е_рецепт
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