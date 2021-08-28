Медицина

16:10 28.08.2021

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по е-рецепту – Ляшко

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Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по е-рецепту – Ляшко

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по электронному рецепту, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал он журналистам в субботу.

Как отметил Ляшко, такая мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Он напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реибурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.

Теги: #препараты #е_рецепт
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