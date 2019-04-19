Отпуск лекарств по "элекронным рецептам" это глобальный проект, недостатки скоро будут исправлены – эксперт

Система отпуска лекарственных средств, включенных в программу "Доступные лекарства" по "электронным рецептам" - это глобальный проект, его недостатки, проявившиеся в первые дни после запуска проекта, скоро будут исправлены, прогнозирует пресс-секретарь "Ассоциации e-Health", руководитель проекта "Поликлиника без черг" Андрей Заяц.

"Все, кто принимает участие в медицинской реформе, прекрасно понимали, что после запуска "электронного рецепта", в любом случае, будет еще одна-две-три недели турбулентности. Но, где-то через месяц, все процессы выровняются, и система начнет работать в нормальном режиме", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя проблемы, проявившиеся в первые дни после запуска "электронного рецепта", А.Заяц, в частности, отметил, что "пациенты жалуются, что не во всех аптеках отоваривают по электронным рецептам, в некоторых из них на обработку рецепта уходит достаточно много времени, как, впрочем, и на его выписку в клиниках".

"Могу сказать одно: внедрение электронного рецепта – это достаточно глобальные изменения. Это национальный проект, который должен начать работать по всей Украине. Поэтому несовершенство работы системы в первый месяц - это нормальный процесс. То же самое происходило и с декларациями", - сказал он.

В качестве примера А.Заяц отметил, что разработчики спешили завершить функциональную часть аптечных информационных систем, уделив недостаточно внимания их дружественному интерфейсу.

"Теперь же, когда основная задача решена, компании работают над тем, чтобы сделать системы максимально удобными в пользовании. А это значит, что скорость выписки и отоваривания рецептов скоро вырастет", - сказал он.

Эксперт также отметил, что отмеченная в последние несколько дней задержка работы "электронного рецепта" происходит в связи с перегрузкой центрального компонента eHealth, который "получает огромное количество запросов".

Кроме того, работу системы тормозит необходимость получения провизорами электронной цифровой подписи (ЭЦП), которой они заверяют акт отоваривания рецепта в аптеке.

"Это обязательно должна быть ЭЦП сотрудника юридического лица. Но так получилось, что часть аптек либо не услышали, либо недопоняли эту норму, и по состоянию на 1 апреля не все ЭЦП были готовы. Многие аптечные сети кинулись получать их в последний момент. А у них – тысячи сотрудников", - пояснил А.Заяц.

Эксперт также отметил нюансы с системой закупок аптеками лекарств, которые принимают участие в работе программы реимбурсации, в частности, связанные с закупкой аптеками лекарств партиями.

"В одной и той же аптеке вы можете найти одинаковые лекарства, но с разными ценами. Ведь одни средства закупались в сентябрьской партии, а вторые – в январской. В итоге, на данный момент в аптечных учреждениях могут быть препараты, цена на которые ниже, чем размер возмещения НСЗУ. И такие лекарства де-юре отпускать нельзя. Нужны некоторые нормативные изменения, которые устранят этот недостаток и средства поступят в продажу", - сказал он.

Вместе с тем, эксперт отметил, что "внедрение" электронного рецепта идет очень активно. По данным НСЗУ, по состоянию на 8 апреля участие в программе "Доступные лекарства" принимали 5,4 тыс. аптек и аптечных пунктов.

По состоянию на 17 апреля уже было выписано более 743 тыс. электронных рецептов и отоварено более 362,5 тыс. рецептов. Больше всего выписывают рецептов в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях.

Как сообщалось, с 1 апреля администрирует государственную программу реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств. С 1 апреля украинцы имеют возможность в рамках программы получать бесплатные препараты по электронному рецепту в сетях аптек. Таким образом, получить препарат по этой программе пациенты могут в любой аптеке, которая подписала договор с НСЗУ, а не только по месту выписки рецепта.

НСЗУ компенсирует аптечным учреждениям стоимость этих препаратов из госбюджета.