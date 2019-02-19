Цель реформирования сельской медицины снизить уровень смертности за счет профилактики и своевременной диагностики – Зубко

Целью проекта по реформированию сельской медицины является снижение уровня смертности за счет предупреждения и своевременной диагностики заболеваний, рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Этот проект инициирован президентом Петром Порошенко, его цель - дать абсолютно новое качество первичной медицинской помощи в сельской местности, где проживает более 30% украинцев. Наш KPI (ключевые показатели эффективности, Key Performance Indicators) - уменьшить смертность за счет предупреждения и своевременного диагностирования, оказания медпомощи и профилактики в сельской местности, где проживает более 30% украинцев", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментирую реализацию программы реформирования сельской медицины.

Г.Зубко сообщил, что в настоящее время в рамках программы, предусматривающей, в частности, строительство сельских амбулаторий во всех регионах на разных этапах строительства находятся 517 проектов нового строительства сельских амбулаторий для оказания первичной медицинской помощи, первые 11 уже сданы в эксплуатацию: 10 - в Кировоградской, один – в Ривненской области.

При этом Г.Зубко подчеркнул, что программа также предусматривает развитие телекоммуникационных технологий и телемедицины. "Мы хотим отработать новую первичную медицинскую помощь в селе: вот есть семейный врач, он получил новую заработную плату за подписанные с пациентами декларации, он обеспечен жильем, транспортом для выезда, современными помещением и оборудованием. Кроме того, с помощью телемедицины он имеет возможность связаться со вторичным уровнем врачей - для консультации кардиолога, пульмонолога, эндокринолога и дерматолога", - сказал он,

Г.Зубко отметил, что в рамках развития телемедицины на селе первоочередное внимание будет уделено возможности консультаций с кардиологами. "Мы выставили KPI для этого проекта, то есть, чего именно в конце концов хотим достичь. Ведь в Украине ежегодно диагностируется более 15 тыс. инфарктов миокарда в сельской местности, 15% из них завершаются смертью", - сказал он.

Вместе с тем, вице-премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время в сельской местности есть проблема недостаточного уровня диагностики заболеваемости, поэтому развитие сельской медицины может изменить показатели заболеваемости.

"Смертность от сердечно-сосудистых болезней - на первом месте, причем треть - это то, что мы знаем. А на самом деле много людей просто умерли, не получая вовремя помощи, если не было причины. И это еще достаточно оптимистичная статистика. Мы понимаем, что с запуском реформы она значительно ухудшится, когда семейные врачи начнут полноценно работать на местах, вовремя диагностировать и мониторить", - сказал он.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за президентский законопроект (№7117) о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, предусматривающий развитие телемедицины, строительство около 4 тыс. современных амбулаторий.

Изменения в бюджет Украины 2017 года предусматривают выделение 4 млрд грн для мероприятий, направленных на развитие медицины в сельской местности, госбюджет на 2018 год – еще 1 млрд грн.

В бюджете на 2019 год предусмотрен 1 млрд грн субвенции, который будет направлен на реформу сельской медицины