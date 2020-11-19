Риск у действующего мэра не быть переизбранным может быть только в его коррупции – экс-вице-премьер Зубко

Вице-премьер - министр регионального развития Украины (2014-2019) Геннадий Зубко считает, что один и тот же городской голова может избираться максимум на два-три срока.

"Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока. (…) Давайте смотреть уже с точки зрения государства - где брать кадровый резерв?! Два срока – это десять лет, это громадный период жизни людей. За два срока мэр мог реализовать свое видение, люди его переизбрали, давайте думать о том, чтобы не цементировать его в должности по 5-6 сроков там внизу, а он рос выше, становился народным депутатом, например", - изложил свое видение Зубко в интервью LB.ua.

Говоря о том, что на прошедших в Украине 25 октября местных выборах во многих населенных пунктах не было альтернативы, он заметил: "Какие риски у действующего мэра, чтобы не переизбраться? Я могу сказать, риск только один – коррупция. Если мэр не будет замечен или схвачен на откатах, каких-то договорняках, у него будет шанс избираться снова. Мэр Черноморска избирался шесть раз, Москаленко в Коростене избирается в пятый раз".

Однако, по словам Зубко, не следует забывать о смене поколений. "Пока люди ещё реагируют на ремонты в школах, ремонты дорог. Но уже следующее поколение, которое сейчас подрастает, начинает задавать вопрос: а как я могу влиять на принятие решений? Где возможно проявление меня, как гражданина, где возможность реализации личности? Где общественные бюджеты, в которых на конкурсе может поучаствовать моя инициатива и мой проект?" – прогнозирует экс-вице-премьер.

Он также допускает, что в следующий раз в мэры будут баллотироваться не местные управленцы, а представители бизнеса. "С другой стороны, нормальный мэр сам должен идти к местному бизнесу и честно разговаривать: где вы зарегистрированы? Какие проблемы? Вы платите в местный бюджет, к примеру, семь миллионов, то часть денег я готов потратить на дорогу возле предприятия. У вас проблемы с местами в садиках для детей сотрудников, тогда давайте вместе решать. Мэр должен показать для местного бизнеса перспективы сотрудничества и сделать прозрачными расходы городского бюджета. Если будет такой диалог, может, и не придется мэра менять", - считает Зубко.